TV-serien «Sex And The City» får oppfølger

Skuespilleren Sarah Jessica Parker som Carrie Bradshaw og to av hennes medspillere fra «Sex And The City»-suksessen, har bekreftet at de er klare for å gjenta rollene sine i en ny TV-serie, 17 år etter at den siste episoden av eventyret med de fire kvinnene fra New Yorks mote- og jetsettliv så dagens lys.

Kanalen HBO Max bekrefter at de har sikret seg fortsettelsen på serien, skriver nettmagasinet Deadline. Den nye serien får tittelen «And Just Like That …» og vil foruten Sarah Jessica Parker by på gjensyn med Kristin Davis som Charlotte og Chyntia Nixon som spiller Miranada.

Les også: De beste seriene på HBO Nordic

Gikk i seks sesonger

«Sex And The City» ble opprinnelig skapt av Darren Star på bakgrunn av Candance Bushells bok fra 1997. Premieren var i 1998, og seersuksessen ble lagt ned etter seks sesonger i 2004. I etterkant er det blitt spilt inn to spillefilmer.

Bare Kim Cattrall i rollen som Samantha Jones kommer til å mangle i de 10 nye episodene som spilles inn denne våren. Handlingen vil på samme måte som i den opprinnelige serien handle om komplikasjonene i de tre figurenes liv, bare med den forskjellen at de nå er i femtiårene og ikke i trettiårene.

De tre medvirkende skuespillerne er medprodusenter og Michael Patrick King regisserer. Han regisserte også de to spillefilmene som spant ut av serien.

Les også: TV-året 2021: Vi har store ting i vente

HBO Max

Strømmekanalen HBO Max satser stort på nyinnspillinger av nyere klassikere. I høst lanserte de også planene om en ny utgave av «Gossip Girl», samt at de har en rekke andre store serier i porteføljen. Før jul ble det kjent at denne strømmegiganten også etableres i Norge med et stort tilbud av DC Comics-serier, samt rettighetene til serier som «Friends» og «The Big Bang Theory».