Denne gangen er det Satan som avslører at han er gravid og venter Donald Trumps baby – etter at presidenten har prøvd å overbevise reporterne i Fox News om at de to ikke er et par, ifølge Variety.

Samtidig er det mye oppstyr på skolen i South Park, der elevene slåss om hvem som har ekte Labubuer – de kinesiske monsterdukkene som er en global sensasjon ikke minst takket være Tiktok. Og de er svindyre takket være Trumps økte tollsatser, ifølge episoden kalt «Wok is Dead».

Den eneste som ikke vet hva en Labubu er, er skolens nye rådgiver, Jesus Kristus. I episoden bruker elevene Labubuene i satanistaktige ritualer. Det er når noen av jentene ved et uhell tilkaller Trump og Satan, at avsløringen kommer: Når Jesus konfronterer djevelen, svarer han:

– Jeg er bundet til ham. Jeg ønsker å forlate ham, men kan ikke fordi jeg er gravid. Jeg må være i denne situasjonen i flere år til.

Skaper opphold

«South Park»-skaperne Trey Parker og Matt Stone fortsetter å legge den satiriske animasjonsserien tett opp mot det aktuelle nyhetsbildet – noe som gjør at det er blitt flere to uker lange opphold mellom episodene.

– Så mye skjer på bare én dag med Trump. Ingen vil ofre det å få til ting riktig, selv om vi må utsette å få det på luften, har en kilde nær «South Park»-produksjonen uttalt til Deadline.

Sterke seertall

Og Paramount, som nå huser serien, klager ikke: Den har sterke seertall hittil i sesong 27. Premieren ble sett av 6 millioner, og seerne fortsetter å strømme til.

Det hvite hus fyrte tilbake etter sesongpremieren i juli, der man møtte en naken Trump med snakkende mikropenis og Satan som sengekamerat.

– Venstresidens hykleri kjenner virkelig ingen grenser – i årevis har de angrepet «South Park» for det de har stemplet som «støtende» innhold, men plutselig roser de serien. Akkurat som skaperne av «South Park» har venstrefløyen ikke noe autentisk eller originalt innhold, og det er grunnen til at deres popularitet fortsetter å nå rekordlave nivåer, har Taylor Rogers, talsperson for Det hvite hus, uttalt.