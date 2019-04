– Det er trist for kulturlandet Norge! Det er så viktig at tidsskrifter er tilgjengelige på de beste Narvesen-kioskene. Det gjør at flere oppdager dem, selv om abonnement og nett jo er mye viktigere enn løssalg for de fleste norske tidsskrifter, skriver Fritt Ords leder, Knut Olav Åmås, i en e-post til Dagsavisen.

I går fortalte Dagsavisen at den svenske distributøren Tidsam sier opp avtalen sin med rundt 30 norske tidsskrifter. Det betyr at disse ikke lenger har distributør til kioskkjeden Narvesen fra september av.

Penger fra Narvesen

Fritt Ords fremste formål er ifølge organisasjonen selv å «verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord». Pengene Fritt Ord forvalter stammer fra nettopp Narvesen-kjeden, som var den eneste distribusjonskanalen for aviser og tidsskrifter i årene etter krigen. Men Knut Olav Åmås synes ikke det er noe paradoks.

– Noe paradoks er det ikke, for salget av Fritt Ords del av Narvesen i 2000–2001 ga stiftelsen kapitalen som har ført til at vi har kunnet fordele cirka 1,7 milliarder kroner til et titusentalls prosjekter siden den gang – cirka 1200 per år i dag. Det var riktig tenkt. Fritt Ord har ikke hatt noe med Narvesen å gjøre på snart to tiår, og arbeider med andre ting enn distribusjon og salg, sier han.

Bokhandlerne

Åmås har et annet forslag:

– Jeg vil oppfordre Norsk Tidsskriftforening, som jeg selv startet og var første styreleder for, til å være offensive mot Tidsam og Kulturdepartementet/Kulturrådet, og dessuten kontakte bokhandelkjedene for å undersøke om de sistnevnte kan bli enda viktigere steder for tidsskriftene. Der treffer man jo virkelig de motiverte leserne! Tenk om iallfall én viktig bokhandel i hver av de 25 største byene var virkelig god på tidsskrifter – det ville hjelpe. Jeg håper Norsk Tidsskriftforening prøver å diskutere med Tidsam, kanskje det finnes noen måter å fronte tidsskriftene samlet på som kan avverge at de slutter å selge dem, sier han.

