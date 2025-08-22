Trilogien er nå en fembindsserie

I «1899: Preludium» skriver Gunnar Staalesen fram forhistorien til flere av karakterene fra «1900: Morgenrød», «1950: High Noon» og «1999: Aftensang». Foto: Gerd Elin Stava Sandve

– Prequel eller sequel, spurte den unge damen. Da var tanken sådd, sier Gunnar Staalesen til Dagsavisen.

Det var seks år siden. Den bergenske forfatteren satt foran speilet og fortalte frisøren at han holdt på å skrive en ny bok i den populære serien som følger flere generasjoner i ulike bergensslekter gjennom hele 1900-tallet.