Trilogien er nå en fembindsserie

Hadde det ikke vært for det den unge frisøren sa, ville Gunnar Staalesen neppe skrevet sin nyeste bok.

Gunnar Staalesen, aktuell med «1899: Preludium» i 2025.
I «1899: Preludium» skriver Gunnar Staalesen fram forhistorien til flere av karakterene fra «1900: Morgenrød», «1950: High Noon» og «1999: Aftensang».

Prequel eller sequel, spurte den unge damen. Da var tanken sådd, sier Gunnar Staalesen til Dagsavisen. 

Det var seks år siden. Den bergenske forfatteren satt foran speilet og fortalte frisøren at han holdt på å skrive en ny bok i den populære serien som følger flere generasjoner i ulike bergensslekter gjennom hele 1900-tallet. 

