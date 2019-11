Komiker Trevor Noah har vært på turné med «Loud & Clear» lenge, innimellom programlederjobben i «The Daily Show». Nå legger han til flere datoer, og til sommeren neste år, nærmere bestemt 2. juni, kommer han til Oslo Spektrum.

Donald Trump

Noah har gjestet Norge tidigere og sist gang han var i Norge snakket han med Dagsavisen.

– Ifølge Trump er nordmenn de mest perfekte borgerne på planeten, sa Noah da.

«The Daily Show» er et show som vitser om saker i nyhetsbildet og politikken. Programmet som vises på Comedy Central, er premissleverandør i det offentlige ordskiftet i USA. Det er sagt at programmet er med på å vippe valg. Før var det Jon Stewart som ledet programmet. Nå er det en altså en komiker fra Sør-Afrika som sitter bak bordet i studio. En komiker med et litt annet perspektiv enn mange andre.

– Ja. Det er alltid bra her i livet å være en outsider. Om du kommer fra et annet land, fra et annet sosialt lag, eller bare ser på verden med et annet blikk, er det avgjørende for «The Daily Show». For å være ærlig så er det mange som ikke skjønner hva Donald Trump driver med.

Noah mente Trump har gode sjanser til å bli gjenvalgt.

– Jeg tror det er en stor mulighet for at Donald Trump kan bli gjenvalgt. Hans velgermasse er solid. Og husk at forrige gang vant ikke Trump fordi så mange stemte på han, men fordi så få stemte på Hillary Clinton. Jeg tror det er en feil ved det amerikanske valgsystemet. Velgerne har to alternativ, og om ingen er noe for dem, så stemmer de ikke på noen. Og da koker det ned til et system med kun ja og nei. Men politikk er mye mer nyansert enn som så. Dessverre er Trump samlende for sin leir. Men når demokratene kommer med sine kandidater, kan de bruke mye tid og ressurser på å krangle med hverandre. Det kan skade partiet. Jeg tror folk undervurderer sjansen for at Trump kan bli gjenvalgt, forklarer Noah, som ikke virker å glede seg veldig til enda fire år med Trump.

«The Daily Show»

Vi spurte også:

– Tror du «The Daily Show» utgjør en forskjell?

– Jeg er litt tilbakeholden med å slå fast at et humorshow nødvendigvis betyr så mye. Samtidig er det et godt sted å være og en slags hyllest av ytringsfrihet. Å feire den friheten er like viktig som å ha den. Men om vi utgjør en forskjell? Jeg tror alle som har en mening eller er informert gjør en forskjell. Om jeg påvirker ti mennesker? Hundre? Jeg vet ikke om jeg når fram til noen eller om jeg endrer noens liv. Men jeg vil fortsette å prøve, sier Noah.

Hos arrangøren er de imponerte av Noah.

– Trevor Noah har sin helt egen stil og timing, som han har finpusset over mange år med iherdig dedikasjon, at det er ingen som har kopiert han nettopp fordi den er så unik at bare han kan gjøre det. Humoren hans er skarp og direkte, men fortalt med en sånn varme og humor at man først ved ettertanke skjønner dybden i innholdet hans, sier Henrik Richter Schie hos arrangør A Comic Soul.

Billetter blir lagt ut for salg fredag 8. november.

