Trevor Noah om USA: – Rasismen har alltid vært der

– Jeg vet at dere har mye olje. Og jeg vet at Donald Trump sier han ikke vil ha folk fra afrikanske land, men definitivt vil ha folk fra land som Norge, sier komiker Trevor Noah til Dagsavisen.

Han sikter til da Trump uttalte at han ikke ville ha innvandrere fra «shithole countries», og framhevet Norge.

– Ifølge Trump er nordmenn de mest perfekte borgerne på planeten, sier Noah.

Trevor Noah leder satireshowet «The Daily Show» fra New York fire kvelder i uka. Han reiser også verden rundt med vitsene sine. Lørdag er han i Oslo Spektrum.

34-åringen fra Johannesburg er kjent som en likandes kar og svigermors drøm. Men får han også ekkel e-post, og blir han trollet på nettet som så mange andre?

– Ha, ha. Jo, jeg får mange av dem. Og jeg har bare lært å akseptere det. Er det en ting jeg har skjønt er det at om noen elsker deg, er det minst like mange som hater deg. Men det er sånt som følger med det å ha en mening her i livet. Som komiker og med et show som «The Daily Show», er det ikke min jobb å bli likt av alle og enhver. Om alle liker deg som komiker, så skaper du ikke de rette følelsene, eller gjør noe galt, sier Trevor Noah.

Men hva driver mannen?

– Jeg elsker å gjøre standup. Jeg elsker å fortelle historier og å dra vitser for folk og jeg elsker å få folk til å le, forklarer han.

– Jeg elsker rett og slett å le og hvor mye det forandrer hva jeg føler som et menneske. Hver gang jeg kan få noen til å le, føler jeg meg bedre. Det er derfor jeg liker å være ute på veien. Jeg er heldig som har fans mange steder i verden. Jeg lovet meg selv at jeg alltid skal dra til disse stedene fordi jeg setter så stor pris på at jeg har fans, forklarer Noah.

Kjent sørafrikaner

Det er få afrikanere som er mer kjent enn Trevor Noah i 2018. Hvor enn han er i verden og opptrer er det afrikanske flagg blant publikum. Så også i Amsterdam der Dagsavisen så showet hans nylig.

– Jeg antar jeg har vært veldig heldig. Jeg får representere mitt land og mitt kontinent over hele verden, sier Noah.

– I USA virker det å ha skjedd endringer. Rasismen er mer offentlig. Er det Trump sin skyld?

– Jeg tror ikke det er sånn at rasisme ikke har eksistert. Den har alltid vært der, sier Noah. Han kan selv huske apartheid fra oppveksten i Sør-Afrika.

– Men jeg tror på mange måter at Donald Trump har gjort en god jobb med å fyre oppunder folks misnøye, rasismen, sinne og hat. Det er den verden han liker å operere i. Han trives når vi krangler om ting der han får være i sentrum av oppmerksomheten. Det var allerede mange i USA som var rasister, men nå føler de – fordi Trump er president, at de kan være rasister offentlig og de kan hate offentlig, sier komikeren.

– Så nå kan man være rasist i USA, og ingen sier noe?

– I hvilken som helst del av verden er det fra toppen og ned man viser vei som en leder. Ta barn for eksempel. Om barn har foreldre som gjør fæle ting, gjør barna oftere de samme tingene og er stolte av det. Det samme gjelder for en president eller en leder. Det er en grunn til at vi kaller dem ledere, for de leder nasjonen og folket. Om ledere gjør noe på ett vis, er det gode muligheter for at folket følger og gjør det samme, forklarer Noah.



Komikerstorm

Den siste tida har det stormet rundt komikere. Ikke fordi de har forgrepet seg på noen eller vært rasister, men fordi de har fleipet om Donald Trump og hans krets. Særlig har dette gått ut over komikerne Samantha Bee og Michelle Wolf, som vitset om Trumps pressesekretær Sarah Sanders. Donald Trump og hans administrasjon har regelrett gått i strupen på de to komikerne.

– Jeg tror Trump går etter folk han ikke respekterer. Jeg har lagt merke til at han går etter kvinner og fargede mennesker, særlig blant idrettsutøvere. Om det er hvite utøvere som sier Trump imot, lar Trump det fare. Men om det er en farget utøver, om det er en muslim eller en utøver av latinamerikansk arv, da er Donald Trump kjapt ute, sier han.

Men samtidig er han litt betenkt over at vi tillegger Trump for mye vekt.

– Vi tror han går på løs på alle han ikke liker, og det er det mulig han gjør i form av sin politikk. Når det gjelder Trump og hva han reagerer på, så tror jeg det er begrenset hva som når fram til han. Om Fox News rapporterer om noe, er det gode sjanser for at Trump reagerer. Om Fox News snakker om deg, så vil Donald Trump komme med en respons, sier Noah.

Han trekker fram Samantha Bee, som kalte Ivanka Trump en fitte i sitt show. Eller hun sa dette: «La meg bare få si, fra en mor til en annen, gjør noe med din fars innvandringspolitikk, din ubrukelige fitte».

– Trump sa ingenting, så snakket de om det på Fox og Trump tvitret. Og Michelle Wolfs spøk reagerte ikke Trump på før Fox News tok det opp. Det samme med NFL-spillerne som protesterer. Trump sa ingenting før Fox News brakte det på bane. Jeg tror det er så enkelt som at Donald Trump bare reagerer på det som trenger inn i hans boble, sier Noah.

Denne uka skulle vinnerne av Superbowl, Philadelphia Eagles, på seiersfest i Det hvite hus. Det var kun ti spillere som takket ja. Dermed trakk Trump invitasjonen til laget og arrangerte en patriotisk fest i hagen utenfor Det hvite hus i stedet. Det har vært en del protester mot politivold de siste sesongene i NFL og mange spillere har knelt under nasjonalsangen, til stor ergrelse for Donald Trump. Men Colin Kaepernick, som startet det hele, hadde knelt lenge før Trump reagerte. Ingen Eagles-spillere knelte denne sesongen, men de ville likevel ikke feire seieren i Det hvite hus.

– Dette viser bare at Trump ikke er opptatt av selve saken, men av hvordan han selv framstår, sier Noah.

For Trump er selvopptatt. Noah er ikke alene om å mene at Donald Trump bare bryr seg om seg selv.

– Jeg tror Trump var flau over at ingen ville komme på besøk i Det hvite hus. Så han gjorde dette til en sak om seg selv. Spillerne ville ikke besøke han, men Trump gjør dette til en sak om nasjonalsangen og flagget. Eagles-spillerne har aldri vanæret verken flagget eller nasjonalsangen, sier Noah som er engasjert nå.

– Tror du Trump selv ser at det er han de protesterer mot og at han motsier seg selv?

– Nei, og om han gjør det, så bryr han seg rett og slett ikke, for han vet at hans følgere er enige med han, mener Noah.

Nyhetssatire

The Daily Show er et show som vitser om saker i nyhetsbildet og politikken. Programmet som vises på Comedy Central her hjemme, er premissleverandør i det offentlige ordskiftet i USA. Det er sagt at programmet er med på å vippe valg. Før var det Jon Stewart som ledet programmet. Nå er det en altså en komiker fra Sør-Afrika som sitter bak bordet i studio. En komiker med et litt annet perspektiv enn mange andre.

– Ja. Det er alltid bra her i livet å være en outsider. Om du kommer fra et annet land, fra et annet sosialt lag, eller bare ser på verden med et annet blikk, er det avgjørende for «The Daily Show». For å være ærlig så er det mange som ikke skjønner hva Donald Trump driver med.



Spørsmålet som nå gjelder i USA, er om amerikanerne kan finne på å velge Donald Trump en gang til. Målinger viser Trump-framgang og den amerikanske økonomien viser bedring, mens arbeidsledigheten er lav.

– Jeg tror det er en stor mulighet for at Donald Trump kan bli gjenvalgt. Hans velgermasse er solid. Og husk at forrige gang vant ikke Trump fordi så mange stemte på han, men fordi så få stemte på Hillary Clinton. Jeg tror det er en feil ved det amerikanske valgsystemet. Velgerne har to alternativ, og om ingen er noe for dem, så stemmer de ikke på noen. Og da koker det ned til et system med kun ja og nei. Men politikk er mye mer nyansert enn som så. Dessverre er Trump samlende for sin leir. Men når demokratene kommer med sine kandidater, kan de bruke mye tid og ressurser på å krangle med hverandre. Det kan skade partiet. Jeg tror folk undervurderer sjansen for at Trump kan bli gjenvalgt, forklarer Noah, som ikke virker å glede seg veldig til enda fire år med Trump.

Allerede til høsten skal det velges representanter til både senatet og Representantenes hus. Spørsmålet er om senatet kan vippe såpass at demokratene får nødvendig flertall til å kunne stille Trump for riksrett.

– Ja. Men alt avhenger av hva demokratene gjør og får til. Det ser ut som en kamp i motbakke for de har halset bak republikanerne lenge nå. Men vi er heldige i «The Daily Show». For til høsten er det først valg til kongressen, så starter en ny presidentkamp. Det er virkelig en spennende tid for oss som holder på med dette, sier Noah.

– Tror du «The Daily Show» utgjør en forskjell?

– Jeg er litt tilbakeholden med å slå fast at et humorshow nødvendigvis betyr så mye. Samtidig er det et godt sted å være og en slags hyllest av ytringsfrihet. Å feire den friheten er like viktig som å ha den. Men om vi utgjør en forskjell? Jeg tror alle som har en mening eller er informert gjør en forskjell. Om jeg påvirker ti mennesker? Hundre? Jeg vet ikke om jeg når fram til noen eller om jeg endrer noens liv. Men jeg vil fortsette å prøve, sier Noah.

