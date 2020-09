Travel helg i luften for Tom Cruise – folkefest på bakken

Hollywood-stjernen ankom foten av Helsetkopen søndag i det som angivelig er hans eget, mattsvarte Airbus énmotors helikopter – som han også fløy i London tidligere i sommer. Cruise sitter selv bak spakene.

Han tok nemlig helikoptersertifikat før innspillingen av forrige «Mission Impossible» i 2018, noe som ble dokumentert i en bak kulissene-video. Filmen viser blant annet stjernen som øver på helikopterjakten med de andre pilotene – ved hjelp av lekehelikoptre.

Skuespiller Tom Cruise under et prøvehopp i fallskjerm ned langs fjellet Helsetkopen i anledning Hollywood-helten sin innspilling av den neste Mission: Impossible-filmen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Ventet i dagevis

Etter flere dagers venting på godt innspillingsvær gjennomførte Tom Cruise fire hopp med motorsykkel ut fra den enorme rampen på fjelltoppen. Syklene landet i steinuren nedenfor, mens Cruise ankom per fallskjerm.

Helgens innspilling i Norge bød dessuten på fallskjermhoppscener, som Tom Cruise selv sto for. Da hoppet han ut av et oransje, norskeid helikopter.

Også under innspillingen i London tidligere i sommer gjorde Cruise flere fallskjermhopp fra helikopter. Regissør og manusforfatter for Mission: Impossible-film nummer sju i rekken, Christopher McQuarrie, har i intervjuer røpet at det blir «minst tre obskøne stunts» som vil få den spektakulære helikopterjakten fra 2018-filmen «til å se ut som leketøy», ifølge Collider.

– Det kommer til å bli fantastisk på film, sier Tom Cruise til Åndalsnes Avis, der han også skryter av Norge som et «fantastisk sted».

Folkefest: Tom Cruise ble den store helten for bygdefolket – som her har tatt plass på plenen foran huset til Kristin Storstein for å overvære Hollywood-heltens halsbrekkende stunt i luften over Hellesylt ved Helsetkopen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Folkelig kar

Filminnspillingen ble rene folkefesten, der publikum benket seg på campingstoler for å bivåne Hollywood-stjernens luftakrobatikk. Og Tom Cruise vinket og smilte villig vekk til de fremmøtte.

– Etter det tredje hoppet kom han bort og pratet med oss fra tjue meters avstand. Han elsker naturen her og er veldig takknemlig for gjestfriheten han har opplevd, sier Ole Arnstein Ringdal til NRK Møre og Romsdal.

– Minne for livet. Folkelig kar. Han vinka også flere ganger fra togtaket før han kom helt bort til oss, skriver en av tilskuerne på Facebook-siden til Åndalsnes Avis da Cruise lørdag var nede og øvde inn scener på togsettet som for anledningen er gjort om til «Orientekspressen» – og som snart skal rulle langs Rauma for å illudere sørligere deler av Europa.