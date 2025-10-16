Tøyen-tristesse i stjernelys

Det føles unektelig litt tidlig med julefilmer i oktober, men «Stargate. En julefortelling» er som de fleste virkelig gode julefortellingene løsrevet fra alle årstider. Ingvild H. Rishøis roman fra 2021 er allerede blitt en moderne klassiker med julen som ramme, om tidløs armod på Oslo øst, om fantasiflukt og drømmer i en hverdag som på fagspråket ville fått merkelapper som barnefattigdom og omsorgssvikt.

Det er noe med både språket og bildene som Rishøy dikter fram, usentimentalt, realistisk og på samme tid drømmende fra barnets perspektiv, som gjør denne historien ikke bare rørende trist i seg selv, men også allmenn langt utover sitt så vel geografiske som litterære utgangspunkt.

Trøndelag Teater lagde teaterversjonen av «Stargate. En julefortelling» allerede i fjor, og nå kommer filmatiseringen i regi av Ida Sagmo Tvedte («Snøfall»), som også har skrevet manus sammen med Rishøi. Filmen ivaretar den fine og magiske grunntonen fra romanen, og mye av årsaken er Luiza Idrizi i rollen som Ronja, som med en utrolig naturlighet gir blikk og dybde til det kloke, gatesmarte barnet som skjønner det aller meste, men som følelsesmessig ikke helt kan sortere det helt på egen hånd.