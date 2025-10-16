Tøyen-tristesse i stjernelys
«Stargate – en julefortelling» vil garantert få tårer til å trille, selv om filmversjonen er noe snillere enn Ingvild H. Rishøis bok.
Luiza Idrizi i rollen som Ronja i den norske julefilmen «Stargate – en julefortelling».
Foto: Motlys/SF Norge
Filmanmeldelse
Det føles unektelig litt tidlig med julefilmer i
oktober, men «Stargate. En julefortelling» er som de fleste virkelig gode julefortellingene
løsrevet fra alle årstider. Ingvild H. Rishøis roman fra 2021 er allerede blitt
en moderne klassiker med julen som ramme, om tidløs armod på Oslo øst, om fantasiflukt
og drømmer i en hverdag som på fagspråket ville fått merkelapper som barnefattigdom
og omsorgssvikt.
Det er noe med både språket og bildene som Rishøy dikter
fram, usentimentalt, realistisk og på samme tid drømmende fra barnets perspektiv, som gjør
denne historien ikke bare rørende trist i seg selv, men også allmenn langt utover sitt så vel geografiske som litterære utgangspunkt.
Trøndelag Teater lagde teaterversjonen av «Stargate. En
julefortelling» allerede i fjor, og nå kommer filmatiseringen i regi av Ida Sagmo Tvedte
(«Snøfall»), som også har skrevet manus sammen med Rishøi. Filmen ivaretar den
fine og magiske grunntonen fra romanen, og mye av årsaken er Luiza Idrizi i
rollen som Ronja, som med en utrolig naturlighet gir blikk og
dybde til det kloke, gatesmarte barnet som skjønner det aller meste, men som
følelsesmessig ikke helt kan sortere det helt på egen hånd.