Tore Vagn Lid med dobbel Heddapris – og urpremiere til uken

Tore Vagn Lid stakk av med to av de gjeve Heddaprisene for første del av «Triggersystemet» – uken før andre del har urpremiere.

Tore Vagn Lid kapret to Hedda-priser for «Vivariet», som er første del av «Triggersystemet»: For beste teaterforestilling og for beste scenetekst. Jonas Been Henriksen/NTB

Teater