«Du kan knuse glasset og ta med deg alt dette. Men da er du nødt til å forlate SAS Skien umiddelbart» sto det på skiltet. I glassmonteren lå 25.000 kroner i kontanter, en verdifull designerjakke fra Dior, og perlekjedet fra omslaget på Karpe-utgivelsen «SAS Pluss/SAS Pussy». Ved siden av sto en ishakke.

Dette var det som møtte publikum i ett av de første rommene på Karpes hemmelighetsfulle show på Festiviteten-huset i Skien. Tilsammen 100 utvalgte fikk delta på showet, med 20 per kveld over fem kvelder fra slutten av oktober.

Klassekampen har idag en omfattende reportasje om showet som ingen medier fikk dekke, der Karpe hadde tatt i bruk hele bygningen på 2.500 kvadratmeter med 100 rom.

I et rom ved inngangen fikk publikum valget om å ta med seg verdisakene og bli eskortert ut, eller følge med videre inn i huset for den unike forestillingen.

Karpe la ut en video på Instagram av glassmonteren, og skrev: «Hvem knuser denne helgen? Siste sjanse».

På nest siste forestilling var det en publikummer som knuste monteren, tok verdisakene, og dermed måtte forlate huset, skriver Klassekampen.

– Det var sykt at det faktisk skjedde, sier Chirag Patel i Karpe til Klassekampen.

Nettavisen 730.no har tidligere skrevet om publikummeren som tok med seg pengene og verdisakene, som han anslo å være verd tilsammen 100.000 kroner.

Jakka er en Christian Dior-jakke verd 38.000 kroner, som Magdi Abdelmaguid i Karpe bl.a brukte under deres legendariske avslutningskonsert på Øyafestivalen 2019.

Karpe under Øyafestivalen 2019. Foto: Mode Steinkjer

Etter hendelsen i Skien la Karpe ut Instagram-video av den knuste monteren. «Noen digga ikke meg. De digga læga. Men jeg digger deg (som gjorde dette)» lød meldingen fra Karpe på Instagram. Utover dette har de ikke kommentert hendelsen før intervjuet i Klassekampen.

- Det er vi som har laget dilemmaet. Men det der gir et sug i magen, på en helt annen måte enn noe annet vi har gjort, sier Chirag Patel til Klassekampen.

Overfor Dagsavisen innrømmer Chirag:

– Ja, det var dårlig gjort av oss.

Chirag (foran) og Magdi i Karpe. Foto: Gitte Johannessen/NTB

- Ideen med bygget var at du kunne gå inn i plata vår. «Digger du meg eller digger du læga» er et refreng fra SAS Plus/SAS Pussy». Så tenkte vi det kunne være gøy å gi folk det valget. Vi hadde ikke trodd at noen skulle ta pengene, forteller Chirag. («Læg» er slang for penger, opprinnelig fra somali)

- Tidlig i showet finner de dette rommet, med tingene i glassmonteren, og en hammer. Den som knuser glasset, må forlate showet. Og det var det ingen som ville, fram til nest siste dagen.

- Men vi syntes det var helt kult at han knuste glasset. Han valgte å gå ut av huset med 100.000 istedenfor å få med seg showet. Det var et legitimt valg, understreker Chirag.

I desember 2019 la Karpe ut billetter til ti show i Oslo Spektrum høsten 2021. De som kjøpte billetter til Spektrum kunne også søke om adgang til intimforestillingene i Skien. Karpe gikk gjennom over 15.000 søknader og valgte ut de 100 som fikk komme på forestillingen i Skien.

Karpe kjøpte Festiviteten-bygget i 2018, og framover vil de bruke det gamle kulturhuset som base.

- Vi har bygd opp to studioer, øvingsrom og lager i huset. Det er vårt sted, vi har tenkt å være der mye, vi håper å kunne gjøre mindre show og teste ut nye ideer der, sier Chirag.

For bandet og apparatet deres har koronapandemien skapt usikkerhet for planleggingen av Spektrum-konsertene i august 2021.

– Spektrum-konsertene er verken avlyst eller utsatt foreløpig. Vi kan ikke lande en definitiv beslutning ennå, men vi skal sette oss ned over nyttår og diskutere hva vi skal gjøre, sier Chirag.

Tidligere i år overførte Karpe rettighetene til alle sine innspillinger til et eget hjelpefond for flyktningere og innvandrere, som heretter får alle inntektene fra bruken av Karpes musikk.

