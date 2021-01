Tix klar for Melodi Grand Prix: – Det har vært en tung tid, og nå skal vi «Ut av mørket»

Mandag ble de seks forhåndsuttatte artistene – som går rett til finalen – presentert, sammen med de fire deltagerne i første delfinale som går av stabelen førstkommende lørdag. Lørdagene utover blir det Melodi Grand Prix-sendinger for alle penga.

MGP-general Stig Karlsen kaller dette rene «helseplanen» for det norske folk i en mørk, tung tid.

– Vi trenger rett og slett en stor musikkfest midt oppi alle disse tunge nyhetene, en pause fra bekymringer om fremtiden, jobb og helse, sa han til NRK i forkant.

Mangfoldig felt

Det er et mangfoldig startfelt som mandag ble presentert. I spennet fra Beady Belle, feinschmeckernes favoritt, til Tix, Norges mest strømmede og tidligere så utskjelte artist. De to viser seg for øvrig å ha noe til felles: Begge har skrevet sine respektive bidrag helt alene – både tekst og melodi. Men mens den norske jazzdronningen – som vant manges hjerter i «Stjernekamp»-deltagelsen i 2019 – er med i første delfinale, går Norges mest strømmede artist på Spotify, Andreas «Tix» Haukeland, rett til finalen. Han er blant de seks forhåndsutvalgte artistene, sammen med 2019-vinner Keiino, Atle Pettersen, Rein Alexander, Stavangerkameratene og unge Kaja Rode fra «The Voice».

Beate «Beady Belle» Lech skal til pers i første delfinale – mot artistkolleger som heavyvokalisten Jorn, Blåsemafiaen og Stina Talling, kjent fra BlimE-sammenheng. Og her er det folket selv som avgjør.

Ingen emojier i år

For i hver delfinale vil publikum stemme frem én vinner, som blir å se i finalen 20. februar. De som ikke går videre, får likevel en ny sjanse i årets nyhet, en «Wild Card»-sending 14. februar: Der vil den sjette finalisten bli stemt frem. De seks forhåndskvalifiserte artistene vil opptre i delfinalene i tur og orden. Denne gangen lover NRKs tekniske avdeling bot og bedring etter fjorårets stemmekaos, forårsaket av emoji-overbelastning. Ifølge NRK har man gjort endringer i den såkalt tekniske arkitekturen av stemmesystemet, som nå tar høyde for et større volum av stemmer og engasjement.

Det er også testet ut gjennom høstens «Stjernekamp» og det alternative Eurovision-programmet NRK sendte i mai i fjor.

NRKs Melodi Grand Prix-team har stor tro på Kaja Rode, som sender henne rett til finale som forhåndskvalifisert. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fire finalescenarioer

Det ble en digital start på sirkuset: På grunn av strenge koronatiltak fikk ikke pressen være til stede under artistpresentasjonen mandag på Marienlyst – men måtte følge sirkusopptakten på nett. Koronapandemien kan få konsekvenser også for måten Eurovision-finalen 22. mai avvikles på:

VG skriver at det er snakk om fire mulige scenarioer – i spennet fra full sal og normal avvikling, via et arrangement med sosial distansering og publikumsbegrensninger og til to muligheter der bidrag innspilt «live on tape» blir aktuelle. Den norske vinnerlåten vil bli innspilt i studio ganske umiddelbart etter finalen, overvåket av den europeiske kringkastingsunionen EBU, i tilfelle worst case-scenarioet med full lockdown og en heldigital finale.

Kommentaren fra Tix om hvorfor han stiller i Norges største musikkonkurranse var rett og slett «Hvorfor ikke?». Han var den første av de seks forhåndskvalifiserte som entret studio, iført karakteristisk pels og pannebånd – og med gullsko.

– Livet mitt handler om å lage musikk til folket, og hvilket sted er bedre enn Melodi Grand Prix, sier han.

Det er ikke første gang det har vært aktuelt for Tix å være med på Melodi Grand Prix, men først nå har han tid. Da lover Tix til gjengjeld «det villeste» noen har sett fra ham på en scene hittil, og lover at låten han byr på er «litt annerledes».

– Det har vært en tung tid, og nå skal vi «Ut av mørket», sier han.

Blåsemafiaen tar med seg Hazel på vokal til lørdagens første delfinale. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Helt sykt

Beady Belle, som Beate Lech kaller seg, røper at hun synes Melodi Grand Prix er det «ultimate showet uten å trykke på bremsen».

Yngst av MGP-finalistene er Stina Talling med sine 17 år.

– Det blir helt sykt, men jeg gleder meg så mye til å få denne opplevelsen, sier Stina, dreven Youtuber og BlimE-låtsanger, som nå har platekontrakt med et storselskap og entrer MGP for første gang.

Jorn er for lengst etablert som en av de største stemmene i verden i sin sjanger, som er heavy metal. Jørn Lande, som er artistens sivile navn, stilte i svart og med adskillig metall på antrekket i det som gjerne beskrives som et «paljettsirkus».

– Vi trenger mer rock i Melodi Grand Prix, sier Jorn, som får selskap i klassen for store mannsstemmer av Rein Alexander – som prøver seg på ny, og da som forhåndskvalifisert. Rein tro til med å skrive låt sammen med fjorårsvinnerne Christian Ingebrigtsen og Kjetil Mørland.

– En partylåt om å ta vare på hverandre, lovet Rein. (NTB)

Dette er de seks første finalistene og de fire utfordrerne:

Keiino hyller de statueløse med «Monument»

Andreas «Tix» Haukeland skal «Ut av mørket»

Kaja Rode (22) fremfører «Feel Again»

Stavangerkameratene synger om sine «Barndomsgater»

Atle Pettersen (31) blir å høre med «World On Fire»

Rein Alexander (49) klar på ny med «Eyes Wide Open»

Beate Lech (46), også kjent som Beady Belle, er tilbake med «Playing with Fire»

Blåsemafiaen tar steget frem med «Let Loose»

Jorn (52) blir å høre med «Fate Bloody Faith»

Stina Talling (17) synger «Elevate»

