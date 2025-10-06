Tilbake til «Khmer»: Du verden så mektig
Nils Petter Molværs sjangeroverskridende miks av elektronika og jazz låter fortsatt heftig i en ny konsertversjon.
Det er snart
tretti år siden trompetist, bandleder og komponist Nils Petter Molvær sjøsatte
det banebrytende albumet «Khmer», med sin særegne, sjangeroverskridende miks av
elektronika og jazz, et strøk av nordisk jazz over pulserende groove. Mektig,
melankolsk og melodisk. Produsert av selveste Manfred Eicher, utgitt på ECM.
Molvær var ikke alene om å bevege seg i dette sjangeroverskridende landskapet,
men albumet var viktig og nyskapende. Ferske «Khmer (Live in Bergen)» er ikke
en nyinnspilling av albumet fra 1998, det er stemningen fra den gang i ny
tapning. Fire av låtene er hentet fra Khmer-albumet, men like mange er hentet
fra «Solid Ether», som kom et par år senere.
Albumet er, som
tittelen tilsier, spilt inn live i Bergen, nærmere bestemt under Nattjazzen i
fjor. Året før spilte de på Vossajazz, der de forførende Khmer-rytmene dukket
opp første gang i 1996, med Molværs bestillingsverk Labyrinter. Med seg på
scenen under fjorårets Nattjazz hadde Molvær et lag bestående av DJ Pål
«Strangefruit» Nyhus, Eivind Aarset (gitar), Audun Erlien (bass), Per Lindvall
(trommer), Rune Arnesen (trommer og perkusjon) og Jan Bang (live sampling). Det
er kanskje ikke like banebrytende som det var på midten av nittitallet, men du
verden så mektig det låter når mester Molvær sjøsetter Khmer-skuta på nytt. Det
er noe tidløst over klangen fra Molvær, svevende over Erliens pulserende bass,
hør bare på en låt som «Song of Sand», fra «Khmer», som åpner det ferske
albumet.