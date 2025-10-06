Tilbake til «Khmer»: Du verden så mektig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Det er snart tretti år siden trompetist, bandleder og komponist Nils Petter Molvær sjøsatte det banebrytende albumet «Khmer», med sin særegne, sjangeroverskridende miks av elektronika og jazz, et strøk av nordisk jazz over pulserende groove. Mektig, melankolsk og melodisk. Produsert av selveste Manfred Eicher, utgitt på ECM. Molvær var ikke alene om å bevege seg i dette sjangeroverskridende landskapet, men albumet var viktig og nyskapende. Ferske «Khmer (Live in Bergen)» er ikke en nyinnspilling av albumet fra 1998, det er stemningen fra den gang i ny tapning. Fire av låtene er hentet fra Khmer-albumet, men like mange er hentet fra «Solid Ether», som kom et par år senere.

Albumet er, som tittelen tilsier, spilt inn live i Bergen, nærmere bestemt under Nattjazzen i fjor. Året før spilte de på Vossajazz, der de forførende Khmer-rytmene dukket opp første gang i 1996, med Molværs bestillingsverk Labyrinter. Med seg på scenen under fjorårets Nattjazz hadde Molvær et lag bestående av DJ Pål «Strangefruit» Nyhus, Eivind Aarset (gitar), Audun Erlien (bass), Per Lindvall (trommer), Rune Arnesen (trommer og perkusjon) og Jan Bang (live sampling). Det er kanskje ikke like banebrytende som det var på midten av nittitallet, men du verden så mektig det låter når mester Molvær sjøsetter Khmer-skuta på nytt. Det er noe tidløst over klangen fra Molvær, svevende over Erliens pulserende bass, hør bare på en låt som «Song of Sand», fra «Khmer», som åpner det ferske albumet.