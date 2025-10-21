Til kamp for fantasien
«Den uendelege historia» er en visuelt storslagen scenefortelling som dessverre skjemmes av svært kjedelig regi.
Ina Svenningdal er veldig søt i hovedrollen som Bastian Bux. Regien er det verre med.
Foto: Siren Høyland Sæther for Det norske teatret
Teater
Michael Endes «Die
unendliche Geschichte» fra 1979 er en bok har satt mange spor i vår
kulturhistorie. Folk som er født på slutten av 70-tallet og begynnelsen av
80-tallet, har nok et forhold til den amerikanske filmatiseringen av bokens
første halvdel fra 1984. Og har man ikke sett filmen, har man i alle fall hørt
Limahls legendariske sang «Neverending Story» fra filmens soundtrack. I tillegg
til at filmen fikk to oppfølgere (og Michael Ende likte ingen av dem), har det
kommet både TV-serier, dataspill og en rekke ulike sceneversjoner basert på eller
inspirert av boken. «Den uendelege historia» på Det Norske Teatrets hovedscene
er dermed en del av en lang tradisjon. Men tradisjonen kunne helt klart vært
forvaltet bedre.
Mens boken kanskje helst
passer for lesere i ungdomsalder og oppover, anbefales forestillingen for barn
fra åtte år. Regissør Peer Perez Øyan har i samarbeid med sitt kunstneriske
team gjort en fin jobb med å gjøre fortellingen tydelig og tilgjengelig for sitt
yngste publikum. Denne versjonen av historien har dessuten flyttet
introduksjonsscenen fra en gammel bokhandel til et teater, og Karl Konrad
Koriander, som har boken med den uendelige historien, er her en gammel sufflør.
Det er snedig. Så langt, så godt, altså. Det er først når forestillingen
sparkes i gang på ordentlig, at man legger merke til dens svakheter.