Til kamp for fantasien

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Michael Endes «Die unendliche Geschichte» fra 1979 er en bok har satt mange spor i vår kulturhistorie. Folk som er født på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, har nok et forhold til den amerikanske filmatiseringen av bokens første halvdel fra 1984. Og har man ikke sett filmen, har man i alle fall hørt Limahls legendariske sang «Neverending Story» fra filmens soundtrack. I tillegg til at filmen fikk to oppfølgere (og Michael Ende likte ingen av dem), har det kommet både TV-serier, dataspill og en rekke ulike sceneversjoner basert på eller inspirert av boken. «Den uendelege historia» på Det Norske Teatrets hovedscene er dermed en del av en lang tradisjon. Men tradisjonen kunne helt klart vært forvaltet bedre.

Mens boken kanskje helst passer for lesere i ungdomsalder og oppover, anbefales forestillingen for barn fra åtte år. Regissør Peer Perez Øyan har i samarbeid med sitt kunstneriske team gjort en fin jobb med å gjøre fortellingen tydelig og tilgjengelig for sitt yngste publikum. Denne versjonen av historien har dessuten flyttet introduksjonsscenen fra en gammel bokhandel til et teater, og Karl Konrad Koriander, som har boken med den uendelige historien, er her en gammel sufflør. Det er snedig. Så langt, så godt, altså. Det er først når forestillingen sparkes i gang på ordentlig, at man legger merke til dens svakheter.