– Det er med stor sorg vi må meddele at vår kjære, elskede pappa og ektemann brått forlot oss i dag etter kort tids sykeleie, skriver familien i en melding til NTB fredag.

Lønn-Arnesen ble 85 år gammel. Han var tilknyttet NRK fra 1962 og fram til 2010. Særlig kjent var han for arbeidet med populærmusikk.

Lønn-Arnesen kom fra Lardal i Vestfold og vokste opp i Horten. Han startet og ledet NRK-programmet «Ti i skuddet» fra 1965.

Han ble også kjent på TV og ledet flere MGP-finaler. På 1990-tallet gjorde han suksess som programleder i «Da Capo!». I 2010 gikk han av med pensjon i NRK, men han kom tilbake på lufta på kanalen Radio Vinyl i 2018.

Som artist ga han ut ti plater mellom 1974 og 1999. I 2006 fikk han hedersprisen i Prix Radio, og i 2010 fikk han Kongens fortjenstmedalje for rollen i norsk kulturliv.