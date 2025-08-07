Tidenes Undergrunn-fest for Gaza på Blå
Hip hop-gruppa Undergrunn kokte over på Blå da de arrangerte motfestival mot Øyafestivalen.
Undergrunn arrangerte sammen med Blå den største motfestivalen mot Øyafestivalen i 2025.
Foto: Mode Steinkjer
Musikk
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
Akkurat idet Øyafestivalens første dag i 2025 avsluttet med sensasjonelle
Chappel Roan foran titusenvis av fans, gikk den aller største festen av
stabelen et helt annet sted. På en helt annen festivalplanet, både ideologisk og
størrelsesmessig.