Tidenes Undergrunn-fest for Gaza på Blå

Undergrunn arrangerte sammen med Blå den største motfestivalen mot Øyafestivalen i 2025. Foto: Mode Steinkjer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Akkurat idet Øyafestivalens første dag i 2025 avsluttet med sensasjonelle Chappel Roan foran titusenvis av fans, gikk den aller største festen av stabelen et helt annet sted. På en helt annen festivalplanet, både ideologisk og størrelsesmessig.