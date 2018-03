Tidenes mest politiske Oscar-natt

Kultur

Guillermo del Toros hyllest til monsterfilmene fra 50-tallet «The Shape Of Water» - en moderne variant av historien om skjønnheten og udyret - vant de to største prisene under den 90. Oscar-utdelingen i Hollywood natt til mandag. Men høydepunktet, selve "the Oscar moment" under showet, var da Frances McDormand ba alle de kvinnelige nominerte reise seg med henne da hun takket for prisen for «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri». Da var det knapt et øye som var tørt i den store festsalen i Hollywood, hvor politikken og kampen for likestilling og mangfold preget hele utdelingen.

- Se dere rundt, vi har alle historier vi vil fortelle, ikke snakk til oss om det på festen etterpå i kveld, men inviter oss til et møte så skal vi fortelle hva de går ut på, sa amerikansk films kanskje fineste karakterskuespiller. At McDormand skulle vinne prisen var ventet, og det var vel heller ikke uventet at hun skulle holde den beste talen.

De tunge prisene ble i det hele tatt favorittene tildel. Guillermo del Toro vant først regiprisen for «The Shape Of Water», og så Beste film som kronen på verket for filmen om en stum rengjøringsarbeider som forelsker seg i et fiskemonster på et forskningssenter.

Gary Oldman var på samme vis som McDormand i sin kategori ikke mulig å komme utenom da prisen for beste mannlige skuespiller ble utdelt.

- Jeg har bodd i Amerika i lang tid, og jeg er dypt takknemmelig for hva landet har gitt meg, et hjem, min familie og nå nå Oscar, sa britiske Oldman da han som ventet fikk statuetten for rollen som Winston Churchill i «Darkest Hour», og ba hans 99 år gamle mor hjemme i England sette på kjelen for nå kom han til te og ville ta med seg Oscar. Mens i den svenske leiren var skuffelsen enorm da det ble klart at chilenske «En fantastisk kvinne» snøt «The Square» for statuetten. Dermed ble det verken Golden Globe eller Oscar på Ruben Östlund for filmen som fikk en pangstart med Gullpalmen i Cannes.

Det var på forhånd ventet at årets Oscar-show skulle handle om mye mer enn bare filmene i seg selv. Kampanjene og arbeidet mot seksuell trakassering og maktmisbruk i Hollywood og i samfunnet for øvrig eksploderte etter avsløringene av Harvey Weinsteins oppførsel, samtidig som Donald Trumps politikk står lavt i kurs blant filmkunstnerne. Alt dette gjennomsyret både showvert Jimmy Kimmels introduksjoner og ulike aspekter av de mange andre talene i løpet av natten. Et av de sterkeste øyeblikkene sto prisutdeler og skuespiller Lupita Nyong’o for da hun fra scenen påpekte at hun var immigrant fra Kenya og Mexico og en drømmer, og på subtilt vis satte hun dermed søkelyset på president Donald Trumps iherdige forsøk på å oppheve tidligere president Obamas fredning av de såkalte DREAMers, immigranter som søker den samme lykken i USA som nettopp Nyong’o har oppnådd i Hollywood. Guillermo del Toro brukte sin tale da han vant regiprisen for «The Shape Of Water» til å påpeke at også han i likhet med en rekke andre i Hollywood er immigrant. Slik tok Osar-showet temperaturen på det sosiale og politiske USA akkurat nå.

Prisene falt noenlunde som ventet, hvorav «Dunkirk» endte opp som den store grossisten av tekniske priser, mens skuespillerprisene bød på få avvik fra forhåndsfavorittene. Kveldens mest opplagte vinner var også den første som fikk statuetten i hendene, Sam Rockwell for «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», som avsluttet en fin tale med å gi en takk til avdøde Philip Seymour Hoffman, og med det ble filmkunsten satt i hovedsetet fra første stund. Allison Janney som moren til Tonya Harding i «I, Tonya» er også uhyre fortjent. Kveldens første store overraskelse kom for øvrig med prisen for Beste fremmedspråklige film, med transseksuelle Daniela Vega som «En fantastisk kvinne» som dermed slo ut svenske Ruben Östlunds forhåndsfavoritt «The Square». Med Vega som midtpunktet i Sebastian Lelios film ble kjønnspolitikk og interseksualitet en naturlig del av et show som løftet fram mangfold og viktigheten av å være seg selv i en tradisjonelt svært kjønnstradisjonell bransje.

Veteranen James Ivory fikk fortjent manusprisen basert på en bok for «Call Me By Your Name», en film som mange håpet skulle vinne flere priser i løpet av natten. Prisen for beste origialmanus gikk til «Get Out», og på den måten ble to av årets beste filmer i hver sin ende av sjangerskalaen reddet av manusprisene hva Oscar-anerkjennelse gjelder.

Jimmy Kimmel ledet det hele med brodd og politisk teft, hvor han etter et spark til fjorårets konvoluttskandale da «La La Land» ble feilaktig utropt til vinner over «Moonlight», stakk hånda rett inn i vepsebolet som summet sterkt allerede mens stjernene var på vei inn i Dolby Theatre i Hollywood. For aldri har vel den røde løperen vært mer politisk. Ja, det handler også om å vise fram kjoler, men spørsmålene om dem er i stor grad forduftet til fordel for spørsmål om film og om Time’s Up- og metoo-kampanjene, som da Ashley Judd og Mira Sorvino fortalte om hva som fikk dem til å stå fram med sine historier om Harvey Weinstein. Og hvor fantastisk er det ikke å se hvordan «Black Panther» har banet vei for hvordan svarte filmskapere og «influencere» løftes fram som om OscarSoWhite kun er et blekt minne.

Oscar er 90 år, noe som preget hele showet så vel visuelt som med utvalgte gjester, men ifølge showvert Kimmel vil det si at denne Oscar antagelig sitter hjemme nå og ser på Fox News. Han fortsatte med å si at Oscar er den mest perfekte mannen fordi han ikke har noen penis. «Vi behøver flere av ham denne byen», mente han, og åpnet dermed et show som i stor grad satte søkelyset på kampen mot seksuell trakassering, ulike lønninger for menn og kvinner og en mangfoldig filmbransje der særlig afroamerikanske filmskapere og skuespillere ble løftet fram, men også til en viss grad den store kontingenten av latinamerikanske aktører i amerikansk film. Det skulle bli en natt for positivitet, og suksessen til «Black Panther» er en av de virkelig positive nyhetene i år. Et år for å feire, blant annet at for første gang er en kvinnelig fotograf nominert til Oscar, Rachel Morrison for «Mudbound». Greta Gerwig var kun den femte kvinnelige regissøren i historien som ble nominert til regiprisen. Jordan Peele fikk en sjelden god start da han ble nominert for både regi, manus og beste film for en debutfilm, og hans «Get Out» er kanskje den kulturelt viktigste filmen fra 2017 i måten den snur opp ned på ikke bare filmbransjen, men på forestillingene om hva som kan skape en vinnerfilm. Han måtte nøye seg med manusprisen, men er uansett en vinner.

Og da dokumentarprisen ble delt ut til «Icarus» som går inn i den russiske dopingskandalen, var det på tide å påpeke den generelle viktigheten av sannhet og fakta i en tid da «håpet sluttet i Det hvite hus sist onsdag», med den dobbeltbunnede referansen til Hope Hicks som sist uke var ferdig som president Donald Trumps kommunikasjonsdirektør. Slik ble Oscar 2018 en manifestering av de politiske viljen og de nye strømningene som for alltid vil endre en bransje som har våknet opp til en virkelighet som filmkunsten er blant de beste til å fange.

Dette er Oscar-vinnerne

Beste film: «The Shape Of Water»

Beste regi: Guillermo Del Toro

Beste kvinnelige skuespiller: Frances McDormand

Beste mannlige skuespiller: Gary Oldman

Best kvinnelige birolle: Allison Janney («I, Tonya»)

Beste mannlige birolle: Sam Rockwell («Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»)

Beste fremmedspråklige film: «A Fantastic Woman»

Beste adapterte manus: James Ivory - «Call Me By Your Name»

Beste originalmanus: «Get Out»

Beste dokumentar: «Icarus», Bryan Fogel og Dan Cogan

Beste foto: Roger A. Deakins for «Blade Runner 2049»

Beste animasjonsfilm: «Coco»

Beste animerte kortfilm: «Dear Basketball»

Beste kortfilm: «The Silent Child»

Beste kortdokumentar: «Heaven Is A Traffic Jam At 405»

Beste originalscore: Alexandre Desplat for «The Shape Of Water»

Beste sang: «Remember Me» fra «Coco»

Beste klipp: «Dunkirk»

Beste visuelle effekter: «Blade Runner 2049»

Beste produksjonsdesign: «The Shape Of Water»

Beste lydredigering: «Dunkirk»

Beste lydmiks: «Dunkirk»

Beste hår og make up: «Darkest Hour»

Beste kostyme: «Phantom Thread»