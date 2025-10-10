Først som Unge Ferrari, senere som Stig Brenner og i tillegg som en fjerdedel av supergruppa MARS, har Stig Joar Haugen vært en dominerende figur i norsk urbanmusikk i et tiår.

Med både fengende og sår RnB-pop, har han bydd på så vel dansbare kjærlighetslåter som svært tunge og intime beretninger om angst og sorg. Nå har det gått over fire år siden forrige albumslipp, og Stig Brenner har tatt seg tid til å trekke seg tilbake og puste litt.

Pusterom