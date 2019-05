Theo Von, mannen bak podkasten «This Past Weekend» kommer til Norge

Theodor Capitani von Kurnatowski, bedre kjent som The Von, kommer til Europa for aller første gang.

17. september er det Folketeateret i Oslo som får besøk.

Flere kjenner kanskje Theo Von fra Netflix' «No Offense» og podkasten «This Past Weekend»?



Foto: Hand out

Skjult kamera

Han ble et kjent navn gjennom Joe Rogans «The Joe Rogan Experience» og har siden styrt TBS sitt skjult kamera-program «Deal With It».

The Von harselerer også mye med sin egen oppvekst og sier at det var to typer mennesker i hans oppvekst: «Fattige hvite og fattige svarte».

«Jeg visste om noen med penger selvsagt, jeg kjente folk med gensere. Men ikke jeg, nei. Jeg var en to-tank-top-om-vinteren-type», sier han i en vits.

– Theo Von er blitt en stjerne på stand-up-scenen på meget kort tid. I USA og Australia har han solgt mange tusen billetter på minutter hver gang han har lagt ut et nytt show, forventingene til Europa-turneen er store, sier Sindre Pernell Nordby fra arrangøren A Comic Soul i en pressemelding.

Billetter er i salg fredag 10. mai.

