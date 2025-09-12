The Magnetic Fields: Feirer 69 sanger om kjærlighet, 25 år etter

Stephin Merritt (til høyre) med The Magnetic Fields. 25-årsjubileet til "69 Love Songs" feires med konserter der albumet spilles i sin helhet over to kvelder. Foto: Mark Ynys-Mon

– Jeg hadde ikke noe nytt å komme med kvalitetsmessig, så jeg satset på kvantitet i stedet, sa sangeren og låtskriveren Stephen Merritt til oss, med karakteristisk tørr humor, i begynnelsen av det nye århundret. Anledningen var den første konserten i Oslo med hans gruppe The Magnetic Fields etter utgivelsen av albumet «69 Love Songs» Et album som har fått en nærmest legendarisk status, ikke bare på grunn av hvor mange sanger det inneholdt, men også hvor gode de var. De har vært i Norge flere ganger siden, men nå framfører The Magnetic Fields for første gang de 69 sangene i riktig rekkefølge, fordelt på to kvelder i Oslo Konserthus 19. og 20. september.

The Magnetic Fields er ei for spesiell gruppe til at de kunne håpe å bli popstjerner, men de har fått et stort og trofast publikum i årene som er gått siden dette gjennombruddet for 25 år siden. De hadde gitt ut fem album før «69 Love Songs». Jeg husker disse som plater som ble spilt men funnet for vimsete, fulle som de var av lo-fi synthpop. I ettertidens lys har de likevel mange tidlige eksempler på den magnetiske magien gruppa senere har bemerket seg med.