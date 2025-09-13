The Good, The Bad & The Zugly: – Vi har blitt det vi synger om
– Vi er ikke så gode venner, egentlig, sier The Good, The Bad & The Zugly. Gjennomsyret av punkrock har de kommer fram til at mislykketheten skyldes at alle i bandet er novemberbarn.
Kim Skaug (til venstre) og Ivar Nikolaisen oppsummerer det miserable livet til The Good, The Bad & The Zugly.
Foto: Jonas K. Riise
Kultur
«Hjertet er en muskel som bør omgås med største
mistenksomhet», skal en tvilsom fransk grinebiter ha sagt for omtrent hundre år
siden. Et sitat The Good, The Bad & The Zugly antagelig ville omfavnet med
entusiasme – hvis de noen gang hadde vært i kontakt med sitt eget hjerte».
Slik åpner presseskrivet til bandet The Good, The Bad & The
Zugly, eller GBZ, som for første gang på 15 år har hyret inn et profesjonelt
PR-byrå i forkant ny skive. Det skal vise seg å være en ambivalent investering.
Som gitarist Kim Skaug sier: – Vi fikk en telefon fra noen som gjør promo og sånt for
oss. De var så skuffa fordi vi sa nei til nesten alt. De skjønte ikke hvorfor
vi ville bruke 50K på dem.
Det er et sitat som oppsummerer bandets prosjekt ganske
godt: halvveis gjennomført, helhjertet likegyldig – og alltid med ironien i
behold.