The Congos i Oslo igjen: Lagde et av tidenes aller fineste album

The Congos er et sjeldent eksempel på ei reggaegruppe der medlemmene fikk oppleve å bli gamle. Grunnleggerne Cedric Myton og Roydel Johnson er begge 78 år gamle, en sjeldenhet i et miljø der altfor mange ble borte altfor tidlig. På bildene ser de ut som fire trollmenn som kommer rett ut av de fineste eventyrene – og historien deres er virkelig eventyrlig!

The Congos var på «Heart Of The Congos» i 1977 tre stemmer som gikk opp i en høyere enhet, i en rekke ualminnelig vakre og dypt spirituelle sanger. Understreket av en nedstrippet Lee Perry-produksjon, der dårlig lydkvalitet ble en ren nytelse. «Heart Of The Congos» var en naturopplevelse – og en av tidenes beste plater uansett sjanger. Dessverre var det nesten ingen som fikk høre den til å begynne med.

Andre halvdel av 70-årene var reggaemusikkens gullalder. Det er i disse dager 50 år siden Bob Marley & The Wailers fikk sitt store gjennombrudd med et konsertopptak av «No Woman No Cry», først singelen som ble deres første kvalifiserte hit, siden som en del av albumet «Live!». Vi er bare noen uker unna 50-årsjubileet for den første internasjonale utgivelsen til Burning Spear, klassikeren «Marcus Garvey».