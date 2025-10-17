The Congos i Oslo igjen: Lagde et av tidenes aller fineste album
En av hovedattraksjonene på årets Oslo World-festival er en allerede utsolgt konsert med The Congos på Cosmopolite 31. oktober. Men gruppas mesterverk «Heart Of The Congos» holdt på å forsvinne for oss.
The Congos er en av hovedattraksjonene under Oslo World.
Foto: Franck Blanquin
Musikk
The Congos
er et sjeldent eksempel på ei reggaegruppe der medlemmene fikk oppleve å bli
gamle. Grunnleggerne Cedric Myton og Roydel Johnson er begge 78 år gamle, en
sjeldenhet i et miljø der altfor mange ble borte altfor tidlig. På bildene ser
de ut som fire trollmenn som kommer rett ut av de fineste eventyrene – og historien
deres er virkelig eventyrlig!
The Congos var på «Heart Of The Congos» i 1977 tre stemmer som gikk opp i en høyere
enhet, i en rekke ualminnelig vakre og dypt spirituelle sanger. Understreket
av en nedstrippet Lee Perry-produksjon, der dårlig lydkvalitet ble en ren
nytelse. «Heart Of The Congos» var en naturopplevelse – og en av tidenes
beste plater uansett sjanger. Dessverre var det nesten ingen som fikk høre den
til å begynne med.
Andre
halvdel av 70-årene var reggaemusikkens gullalder. Det er i disse dager 50 år
siden Bob Marley & The Wailers fikk sitt store gjennombrudd med et konsertopptak av «No Woman No Cry», først singelen som ble deres første
kvalifiserte hit, siden som en del av albumet «Live!». Vi er bare noen uker
unna 50-årsjubileet for den første internasjonale utgivelsen til Burning Spear, klassikeren «Marcus Garvey».