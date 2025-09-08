«The Book Of Mormon»: Drøy, eksplosiv og sylskarp
Folketeateret vil skape musikalfeber med «The Book Of Mormon». Drøyere satire og større stjernetalenter har vi ikke opplevd på lenge.
«The Book Of Mormon» er blitt eksepsjonelt bra showteater på Folketeateret, her med Snorre Kind Monsson og Mimmi Tamba i front.
Foto: Fredrik Arff
Teater
Fallhøyden er stor når man setter opp «The Book Of Mormon» i en tid herjet av uro og med en kultoppsetning av samme musikal friskt i minne. Ingen fare. Når Folketeaterets «The Book Of Mormon»
vil fly høyt, er det ikke bare på grunn av energien i framføringen og den
elektriske overdådigheten i alt fra orkester til scenografi og sceneskifter,
men fordi konseptet i seg selv er spisset ytterligere hva gjelder de mest betente delene av handlingen. Det er ut fra dette skuespillere og
sanger på scenen gir deg hakeslepp sammen med et heltent ensemble.
Det er få ting som er så morsomt å herje med som religion, særlig når satiren rammer et trossamfunn med ullent opphav, nedgravde
gulltavler i USA og unge menn som flyr rundt i slips og ringer ned
dørene til folk i misjonens navn. Kort sagt mormoner, eller Jesu Kristi Kirke
av Siste Dagers Hellige, som de selv foretrekker. Men skal det bli noe annet enn platte angrep på oppriktige menneskers ønske om å tro på noe, må satiren gjøres med kløkt.
«South Park»s Trey Parker og Matt Stone