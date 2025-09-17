Teppefall for klassesnobber

Tidene forandrer seg i den britiske overklassen, og snart merkes det også for Grantham-klanen i «Downton Abbey: Ved veis ende». Foto: Focus Feature/UIP

Det er vanskelig å forestille seg en serie mer i utakt med tidsånden enn «Downton Abbey», som stengte portene i 2015 og siden den gangen har sporadisk blitt gjenopplivet på kino med «Downton Abbey» fra 2019 og «Downton Abbey: A New Era» fra 2022.

Siden sist har seriens mest profilerte superfan takket for seg: Dronning Elizabeth døde noen måneder etter premieren på forrige film. Entusiasmen for den britiske adelen har aldri vært mer lunken og forakten for den privilegerte en-prosent-eliten har nådd nye høyder. Mens de sosiale forskjellene øker og folk flest sliter med å holde seg økonomisk flytende, fortoner det seg kanskje som bittelitt tonedøvt å feire den adelige Grantham-familiens luksusproblemer.