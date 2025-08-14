Taylor Swift på Wembley Stadium under den gigantiske Eras-turneen i juni i fjor. Scott A Garfitt / Invision / AP / NTB

Det bekrefter Swift i et innlegg på Instagram.

De svenske produsent- og låtskriverstjernene Max Martin og Shellback er to av tre produsenter bak Taylor Swifts nye album.

Albumet blir det tolvte i rekken for 35-åringen. Hennes forrige, «The tortured poets department» fra 2024, ble strømmet 300 millioner ganger på Spotify i løpet av én dag og én milliard på fem dager – noe som er rekord.

Albumet skal ifølge Swift være inspirert av gleden hun følte da hun i 2023 og 2024 reiste verden rundt på sin ekstremt populære turné The Eras Tour.

Det forteller hun natt til torsdag i en episode av podkasten «New Heights», der Swifts kjæreste, NFL-spilleren Travis Kelce, og hans bror Jason Kelce er verter.

– Albumet handler om hva som foregikk bak kulissene i mitt indre liv under turneen, som var så sprudlende, elektrisk og levende. Det kommer bare fra det mest smittende glade, ville og dramatiske stedet jeg har vært i mitt liv, sier Swift.

Taylor Swift har mottatt 14 Grammy-priser gjennom karrieren og hun er den eneste som har mottatt en Grammy for Årets Album fire ganger.