Takker mora og mekanikernaboen

Hun er den eneste som har vunnet Oscar for både beste hovedrolle («Tilbake til Howard’s End») og beste manus («Stolthet og fordom»). Men Emma Thompson har aldri rukket å bli blærete av den grunn, iallfall ikke i Hollywood-målestokk.

Det takker hun et par mennesker især for.

– Jeg bor overfor den skotske mora mi. Vi holder til i den samme gata som jeg vokste opp i, forteller hun til NTB i London.

– Og Mister Carmelli, bilmekanikeren oppe i veien, er portugisisk og temmelig krass. «Hva driver du med nå, Emma?» pleide han å rope. «Du kan ikke forandre verden, toskete jente! Hvorfor er du ikke gravid? Når skal du gifte deg?»

Dermed mener Thompson at det har vært umulig for henne å miste bakkekontakten.

– Kombinasjonen av Mister Carmelli og mamma, som er ute av stand til å vise stolthet for noe noen i familien uretter, blir som kryptonitt for Supermann eller salt for en snegl. Det ligger i oppveksten min.

Skravleshowvertskap

Da er det andre boller med skravleshowverten Katherine, nøkkelpersonen i Mindy Kalings alvorskomedie «Late Night» (norgespremiere fredag).

Hun går i flere av kjendisfellene – blant annet er hun knapt tilsnakkende for staben sin av tekstforfattere. Bedre blir det ikke av at hun ifølge kritikerne begynner å bli for gammel for sendeflatene.

På det siste punktet får hun imidlertid støtte fra Thompson.

– Jeg er ikke interessert i å «jukse på alderen», erklærer hun kortklippet og 60 år ung.

– Med mindre vi aksepterer aldring og slutter å være barnslige om det, er vi dømt. Vi er dømt til å bli ulykkelige, dømt til å få den yngre generasjon til å frykte aldringsprosessen. Jeg vil heller omfavne hvert øyeblikk. Jeg føler meg heldig som er i live – mange av vennene mine har dødd av kreft, fortsetter Dame Emma.

Bak kulissene

Thompson har lang erfaring som TV-gjest. Det skal ha styrket researchen.

– Du får en titt bak kulissene på de forskjellige programmene, for du sitter tross alt baki der før du kommer på. Du får følelsen av hektisk aktivitet og full fart. Attpåtil er mange av dem i sving, og må forberede en monolog, hver eneste kveld, konstaterer hun.

– Jeg er litt kompis med Craig Ferguson. Jeg husker vi drakk te morgenen etter et show en gang, og at han så stuptrøtt ut. «Ålreit, jeg må stikke,» sa han snart, hvorpå jeg tenkte: «Herregud, dette slutter jo aldri!»

– I hvilken grad lar du selv jobben definere deg?

– Jeg gjør nok det, er bare usikker på hvor mye. Det hender nemlig at jeg tar lange perioder fri og tilbringer tida alene. Men jo, når du passerer 60, stiller du nettopp spørsmål som «Hvem er jeg?» og «Hva definerer meg?» Da skjønner du at definisjonen primært – enten du er mann, kvinne eller hva som helst – har handlet om ytre press og sosiale forventninger.

Budskapsbonus

– Som feiret manusskribent, hva synes du om at Kalings manus inneholder så mange budskap?

– Jeg syntes Mindys manus var fantastisk – ikke fordi det inneholder budskap, men fordi det var morsomt, artikulert, ekte, vittig, varmt og vist, parerer Dame Emma, vel vitende om at kjønnsmønstre blir problematisert à la aldersstigmatiseringen.

Hun lar ikke intervjuet ende før hun har briljert med et sitat fra gresk gudelære.

– Budskapene er bonusen, ikke poenget. Det var mye bedre enn som så. Og arbeidsforholdet vårt var som da Athene «sprang ut fra Zevs’ hode, fullvoksen og bevæpnet».

«Late Night» får Norgespremiere 2. august.(NTB)