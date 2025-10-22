Taco-middag med sølvbestikk

I Nepobaby spiller Helle Ryg Eia, Nicolai Cleve Broch, Kristin Grue og Pernille Sørensen den rike søskengjengen som ikke setter større pris på at de plutselig har fått en ny søster. Foto: Egmont Enterprise / TV2

Det er lett å se hvorfor høstens store seriesatsing på TV 2 endte opp med å vinne prisene for beste manus og skuespillerensemble på den internasjonale seriefestivalen Cannesseries tilbake i april. «Nepobaby» er skarpt skrevet, velobservert og veldig effektivt fortalt. En overraskende underholdende dramakomedie skapt av Siri Seljeseth og Henriette Steenstrup, som blir gjenforent med sin «Pørni»-datter Vivild Falk Berg.

Denne gangen er Vivild Falk Berg 25-årige Emma Nystedt, som akkurat har kjøpt sin første leilighet sammen med forloveden Niko (Deniz Kaya): Et lettere kondemnert oppussingsprosjekt på Oslo Øst, som har «masse potensial» og «et par småting som må fikses». Dette er et stort skritt og betydelig investering som har kostet dem alle sparepengene, og vil gå på bekostning av kjæresteparets planlagte bryllup.