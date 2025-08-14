– Synes ikke Erna Solberg skal være redd

Regissør Petter Næss før førpremieren av den satiriske filmen «Ingen kommentar», på Arendal kino under Arendalsuka. Marius Helge Larsen / NTB

– Ingen kommentar, sa Unge Høyre-leder Ola Svenneby da han forlot kinosalen.

Han var den mest framtredende Høyre-politikeren som var til stede på førpremieren til filmen, som har kinopremiere 22. august.

– Den var morsom, sier leder Trygve Svensson i Tankesmien Agenda til NTB på vei ut av kinoen.

Latteren satt løst i salen underveis, under mange komiske situasjoner rundt den fiktive karakteren «Alma Solvik» (spilt av Laila Goody) og hennes ektemann «Sondre Bortnes» (spilt av Anders Baasmo).

– Ganske sympatisk

Den fiktive statsministeren havner i en skandale fordi mannen har tradet aksjer, og regissør Petter Næss har ikke lagt skjul på at filmen karikerer Høyre-leder Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes.

Svensson synes egentlig at hovedkarakteren Alma Solvik blir framstilt ganske sympatisk.

– Jeg syns ikke Erna Solberg skal være redd for å gå og se filmen, sier han.

– Tror du filmen kommer til å påvirke valgkampen?

– Jeg tror folk ser litt forbi det. Men den minner folk på noe som har vært en krevende sak for Høyre, og som innebar et stort tillitstap. Det er ikke et drømmescenario for dem, men jeg tror folk synes at verden er såpass alvorlig nå, at en sånn satirefilm ikke er det som flytter velgere, sier Svensson, som har bakgrunn fra Arbeiderpartiet.

Senterpartiets Geir Pollestad var i salen da den satiriske filmen «Ingen kommentar», regissert av Petter Næss, hadde førpremiere på Arendal kino under Arendalsuka. Marius Helge Larsen / NTB

Pollestad: – Veldig overdrevet

Sp-topp Geir Pollestad dukket også opp på førpremieren.

– Kjenner du deg igjen? Er det sånn politikken er?

– Nei, jeg tror det var veldig overdrevet. Men det jeg kjenner igjen er litt sånn panikk noen ganger. At «nå må vi gjøre noe». Men ellers så tror at jeg hadde kjent meg mer igjen om jeg hadde vært på innsiden av Høyre, sier Pollestad til NTB.

I filmen er det også en referanse til en kjent Senterpartiet-skandale, den famøse SMSen som ble sendt fra en hyttetur til tidligere partileder Liv Signe Navarsete med budskapet «Vi har lyst på fitta di».

– Jeg humret av det, men da med et litt stivere smil. Og sånn er det jo. Det er en sak som har vært, og som vi må tåle at det lages satire og humor ut av, sier Pollestad.

Regissøren: – Deilig

Regissør Petter Næss sier at det var deilig å få vist fram filmen.

– Det var et spesielt publikum med mange journalister og politiske mennesker, og det var deilig å kjenne at de pustet med filmen sånn som vi ønsket. Og det virker som de var ganske glad for det de så.

– Hvordan vil du beskrive filmen for de som ikke har sett den?

– Det er en herlig herjing og harselas med mennesker med et tema som er vilje til makt. Hvor langt er man villig til å gå for å bevare makten, og hvilke krefter er det som settes i gang for å styre narrativet i din retning? Vekk fra det som er ubehagelig, vekk fra det man ikke vil ha et lys på, sier han.

Stikk til Solberg

Regissøren sier at filmen lager et narrativ om hva som skjer i «de hemmelige rommene».

– Jeg tror at politikk nå i enda større grad handler om vilje til makt enn ideologi og saker. Før våget folk å ta sin hatt og gå og sa at dette finner jeg meg ikke i. Nå er man mye mer pragmatiske og søker makt for maktas skyld. Det prøver denne filmen å si litt om, hvilket apparat, hvilke løgnaktigheter de setter i gang.

– Er dette et stikk til Erna Solberg som valgte å bli sittende etter aksjeskandalen?

– Det er det absolutt. Vi diskuterer jo hvor lurt var det for partiet. Det har jo vært skrevet om i aviser, om at hun kanskje burde ha trukket seg. Jeg skal ikke avgjøre det. Det er det bare valget vil avgjøre. Men mange har jo ment det.

