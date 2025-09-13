Super vin til sushi og sashimi

Disse rieslingene er knallgode kjøp på polet og supre til sushi og sashimi.

Rieslingene til Weingut Winter og Wageck er kjempegode kjøp som er inne på polets basisutvalg.

Vin

Publisert

Stefan Winter, mannen bak Weingut Winter, lager blant annet praktfulle rieslinger fra GG-vinmarkene Leckerberg, Kloppberg og Geyersberg i Rheinhessen, skjønt det er den enkleste rieslingen hans som er det aller beste kjøpet.

Vinen har vært på polets basisutvalg i en årrekke og er en veldig bra vin med tanke på at prisen er litt over 150 kroner.

