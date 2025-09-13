Super vin til sushi og sashimi

Rieslingene til Weingut Winter og Wageck er kjempegode kjøp som er inne på polets basisutvalg. Foto: Tore Bruland

Stefan Winter, mannen bak Weingut Winter, lager blant annet praktfulle rieslinger fra GG-vinmarkene Leckerberg, Kloppberg og Geyersberg i Rheinhessen, skjønt det er den enkleste rieslingen hans som er det aller beste kjøpet.

Vinen har vært på polets basisutvalg i en årrekke og er en veldig bra vin med tanke på at prisen er litt over 150 kroner.