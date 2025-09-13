Super vin til sushi og sashimi
Disse rieslingene er knallgode kjøp på polet og supre til sushi og sashimi.
Rieslingene til Weingut Winter og Wageck er kjempegode kjøp som er inne på polets basisutvalg.
Foto: Tore Bruland
Vin
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her
Stefan Winter, mannen bak Weingut Winter, lager blant annet
praktfulle rieslinger fra GG-vinmarkene Leckerberg, Kloppberg og Geyersberg i
Rheinhessen, skjønt det er den enkleste rieslingen hans som er det aller beste
kjøpet.
Vinen har vært på polets basisutvalg i en årrekke og er en
veldig bra vin med tanke på at prisen er litt over 150 kroner.