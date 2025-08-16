Super vin til grillhøsten
Vinimportøren Non Dos har sluppet en ny og veldig bra rødvin laget på nebbiolo og barbera.
Vino Rosso 2023 er siste vin ut i Progetto-serien til vinimportørfirmaet Non Dos.
I løpet av sommeren har Progetto Non Dos Vino Rosso 2023
kommet på polet. I utgangspunktet er den på bestillingsutvalget, men er tatt
inn på en rekke polutsalg. «Vino Rosso» er første utgave av denne vinen som er
et samarbeid mellom vinimportørfirmaet Non Dos og Piemonte-produsenten
Erbaluna, laget av 70 prosent nebbiolo og resten barbera. En super vin til
grill- og høstmat.
Prosjektet startet i 2008/2009, og i mars i år ble Progetto
Non Dos Barolo La Morra 2019 lansert – en veldig bra og rustikk barolovin.