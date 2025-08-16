Super vin til grillhøsten

Vinimportøren Non Dos har sluppet en ny og veldig bra rødvin laget på nebbiolo og barbera.

Vino Rosso 2023 er siste vin ut i Progetto-serien til vinimportørfirmaet Non Dos.

I løpet av sommeren har Progetto Non Dos Vino Rosso 2023 kommet på polet. I utgangspunktet er den på bestillingsutvalget, men er tatt inn på en rekke polutsalg. «Vino Rosso» er første utgave av denne vinen som er et samarbeid mellom vinimportørfirmaet Non Dos og Piemonte-produsenten Erbaluna, laget av 70 prosent nebbiolo og resten barbera. En super vin til grill- og høstmat.

Prosjektet startet i 2008/2009, og i mars i år ble Progetto Non Dos Barolo La Morra 2019 lansert – en veldig bra og rustikk barolovin.

