«Sukker» er en sviende satire du ikke har sett maken til

Dramatiker og regissør Linda Gathus debuterer i det helt store formatet med «Sukker» på Det Norske Teatret. Stykket kan leses som både et essayistisk innlegg i en aktuell debatt, en ramsalt satire og en historietime om en for mange lite kjent del av vår historie. Stykket er oppkalt etter karbohydratet som er årsaken til veldig mye vondt opp gjennom historien, som kapitalismen og utbyttingen den har ført med seg. Her nærmere bestemt smertepunktene og ringvirkningene av den afrikanske diasporaen.

Med kunstmiljøet som utgangspunkt har Gathu skrevet et ambisiøst og sammenflettet stykke om hvite blindsoner, kulturell appropriasjon, generasjonskløfter, rasisme og den norske afro-diasporaen. Det handler om en kunstverden som hele tiden jager det neste store, og har berøringsangst for alt nytt som kan rokke ved det bestående. Samtidig tar stykket for seg glemte og gjemte historier og fortiede skjebner til folk med afrikanske røtter som via omveier, tvang og tilfeldigheter endte i Norge.

Den forgubbede og sexfikserte Museumsdirektøren (Lasse Kolsrud) ved et stort norsk, offentlig samtidsmuseum, kommer hjem fra Burkina Faso og et symposium på «en bærekraftig ferieresort i tidlegare krigssone for kulturarbeidarar med interesse for samtidskunst i Afrika sør for ekvator». Den karrierebevisste Kuratoren (Gjertrud Jynge) har et ambivalent forhold til sjefen sin. Men museet behøver et løft etter en «progressiv marknadsmodell som kan sjå på moglegheitene for å penetrere nye infrastrukturar», som det heter.