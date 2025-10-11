«Sukker» er en sviende satire du ikke har sett maken til
Satiren er like nådeløs som de historiske greinene er skyggefulle og bitre. Likevel sitter latteren løst når Linda Gathu slipper teaterforestillingen «Sukker» på Det Norske Teatret.
Dramatiker og regissør Linda Gathus debuterer i det helt store formatet med «Sukker». her Ameli Isungset Agbota i hovedrollen som den unge kunstneren.
Foto: Siren Høyland Sæter/Det Norske Teatret
Teateranmeldelse
Dramatiker og regissør Linda Gathus debuterer i det helt store formatet med «Sukker» på Det Norske Teatret. Stykket kan
leses som både et essayistisk innlegg i en aktuell debatt, en ramsalt satire og en historietime om
en for mange lite kjent del av vår historie. Stykket er oppkalt etter karbohydratet
som er årsaken til veldig mye vondt opp gjennom historien, som kapitalismen og utbyttingen
den har ført med seg. Her nærmere bestemt smertepunktene og
ringvirkningene av den afrikanske diasporaen.
Med kunstmiljøet som utgangspunkt har Gathu skrevet et ambisiøst
og sammenflettet stykke om hvite blindsoner, kulturell appropriasjon, generasjonskløfter,
rasisme og den norske afro-diasporaen. Det handler om en kunstverden som hele
tiden jager det neste store, og har berøringsangst for alt nytt
som kan rokke ved det bestående. Samtidig tar stykket for seg glemte og gjemte
historier og fortiede skjebner til folk med afrikanske røtter som via
omveier, tvang og tilfeldigheter endte i Norge.
Den forgubbede og sexfikserte Museumsdirektøren
(Lasse Kolsrud) ved et stort norsk, offentlig samtidsmuseum, kommer hjem fra Burkina
Faso og et symposium på «en bærekraftig ferieresort i
tidlegare krigssone for kulturarbeidarar med interesse for samtidskunst i
Afrika sør for ekvator». Den karrierebevisste Kuratoren (Gjertrud Jynge) har et
ambivalent forhold til sjefen sin. Men museet
behøver et løft etter en «progressiv marknadsmodell som kan
sjå på moglegheitene for å penetrere nye infrastrukturar», som det heter.