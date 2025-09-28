Styrkeprøve for Highasakite

Highasakites store poplåter takler Unity arena imponerende godt, men blir litt for store for sitt eget beste.

Vokalist Ingrid Helene Håviks vokal var et høydepunkt under konserten.

Konsertanmeldelse

En måned etter at de slapp albumet «Testament», var Highasakite i går kveld klare for å vise fram de nye låtene med sin største konsert noensinne.

«Testament» er et mørkt popalbum tynget av følelser og livets alvor, het det i Dagsavisens anmeldelse. I samme stil ble konserten en dunkel affære med scenen badet i røyk og rødt lys, full av andektige og sterke fremføringer. Samtidig arvet showet også noen av tilkortkommenhetene til albumet.

Oslos nye spektrum

