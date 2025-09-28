Styrkeprøve for Highasakite

En måned etter at de slapp albumet «Testament», var Highasakite i går kveld klare for å vise fram de nye låtene med sin største konsert noensinne.

«Testament» er et mørkt popalbum tynget av følelser og livets alvor, het det i Dagsavisens anmeldelse. I samme stil ble konserten en dunkel affære med scenen badet i røyk og rødt lys, full av andektige og sterke fremføringer. Samtidig arvet showet også noen av tilkortkommenhetene til albumet.

Oslos nye spektrum