Inntektene fra konsertvirksomhet i Norge økte med 150 millioner kroner i 2018 til over 2.8 milliarder, viser den ferske rapporten «Kunst i tall 2018: Inntekter fra musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst». Rapporten er utført av Rambøll for Kulturrådet og ble lagt fram denne uka.

Inntektene i konsertmarkedet har økt med ni prosent siden 2012, ifølge Rambøll – studien. «Veksten i salg av billetter til konserter skyldes i hovedsak økte inntekter fra større konserter med relativt høye billettinntekter» heter det i rapporten.

– Vårt estimat tar utgangspunkt i konsertarrangørers innrapportering til TONO. TONO opererer med flere sjikt av konserter, der vi ser den største veksten i konserter med billettinntekter over 150.000 kroner. Festivaler er med i disse tallene. Vi ser at store enkeltkonserter som Eminem på Voldsløkka gir utslag i de samlede inntektene, sier seniorkonsulent Jon Martin Sjøvold i Rambøll, og prosjektleder for «Kunst i tall»-rapporten.

– Det arrangeres også flere konserter, viser våre tall, med en økning på 1000 konserter fra 2017 til 2018. Folk går mer på konserter, konstaterer Sjøvold.

Største i Norge

Det var konsertarrangørene i selskapet Friction, ledet av Peer Osmundsvaag, som sto bak Eminem-konserten på Voldsløkka i juni 2018, den hittil største betal-konserten i Norge noensinne. Siden har Osmundsvaag fusjonert sine selskaper inn i det multinasjonale selskapet All Things Live. I 2020 arrangerer de Oslo Sommertid over to dager med to storkonserter på Voldsløkka: Taylor Swift og Kendrick Lamar. Store aktører som Live Nation og All Things Live arrangerer også stadig flere utendørskonserter i store byer utenfor Oslo. Osmundsvaag tror konsertmarkedet vil øke ytterligere:

– Vi ser mot et godt 2020, med to konserter på Voldsløkka, to ganger Céline Dion i Oslo, to ganger Rammstein i Trondheim, og Green Day i Ålesund. Med utsolgte konserter her vil det i seg selv løfte markedet enda et hakk, sier Osmundsvaag.

– For 2019 tror jeg også vi vil se effekten av at publikum tar miljøhensyn og velger opplevelser fremfor reiser eller ting. Kanskje man kjøper billetter til Céline Dion på Telenor Arena istedenfor ferie på Gran Canaria.

– Vi ser at de store konsertene skaper entusiasme, energi og oppmerksomhet rundt konsertmarkedet som helhet.

– Konsertbransjen er blitt profesjonalisert, kulturhus og regionale festivaler sørger for et godt samspill landet over, mener Osmundsvaag.

– Det er mange gode artister ute på veiene, både internasjonale og norske – Karpe Diem og Madrugada selger mye konsertbilletter.