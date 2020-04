Kulturminister Abid Raja (V) opplyser at store kultur- og idrettsarrangementer forbys til 15. juni. En ny vurdering vil bli tatt senest første uka i mai.

Kulturministeren vil foreløpig ikke spekulere i hva som skjer utover med resten av sommeren og festivalsesongen.

– Vi trenger et bredere beslutningsgrunnlag, sier han.

Dagens avgjørelse får også betydning for 17. mai-feiringen, som Raja har fått ansvar for å koordinere fra regjeringens side.

– Vi kommer nærmere tilbake til dette over påsken. Det er vanskelig å se for seg at barnetogene, slik vi kjenner dem, vil gå som planlagt, sier han.