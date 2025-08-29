Støre besøkte Kloden teater: – Oppskrift på god byutvikling

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) markerte at byggearbeidet for nye Kloden teater er i gang.

Teatersjef i Kloden Ådne Sekkelsten ønsker statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) velkommen til Økern.

I de gamle lokalene til Standard Telefon- og Kabelfabrikk på Økern slo Støre i gang rivningsarbeidet med både hjelm og slegge. Nå får Kloden nye lokaler på Økern, og etter planen skal teateret bygges inn i industribygget og stå ferdig i løpet av våren 2027. 

– Når virksomheten drar videre i andre former så står bygget igjen, og det at den får en ny nytte, og at det handler om kultur, barn og ungdom og lav terskel … det mener jeg er oppskriften på god byutvikling, sier Støre til Dagsavisen.

