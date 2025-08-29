Støre besøkte Kloden teater: – Oppskrift på god byutvikling

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

I de gamle lokalene til Standard Telefon- og Kabelfabrikk på Økern slo Støre i gang rivningsarbeidet med både hjelm og slegge. Nå får Kloden nye lokaler på Økern, og etter planen skal teateret bygges inn i industribygget og stå ferdig i løpet av våren 2027.

– Når virksomheten drar videre i andre former så står bygget igjen, og det at den får en ny nytte, og at det handler om kultur, barn og ungdom og lav terskel … det mener jeg er oppskriften på god byutvikling, sier Støre til Dagsavisen.