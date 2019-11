– Jeg tror nok at både vi i Oslo og representantene fra de andre fylkene forventer at statsråden på dette møtet presenterer sin holdning i saken, og at hun kommer med noe konkret, sier Oslos kulturbyråd Rina Mariann Hansen.

I dag er både hun og kulturpolitikere fra alle landets fylker innkalt til «kulturtoppmøte» med kulturminister Trine Skei Grande (V). På sakslista står bare én, men til gjengjeld stor og kompleks, sak: Regionreformen, og den planlagte overføringen av kulturoppgaver fra staten til de nye regionene.

Stor spenning

Det er knyttet stor spenning til møtet. Her står det om store penger og om viktige kulturaktører og kulturinstitusjoner, og om hvem som skal ha ansvaret for hva i framtida. Oslos kulturbyråd Rina Mariann Hansen har blant annet tidligere vært opptatt av Munchmuseet, som i dag eies og driftes av Oslo kommune. «Hva med et spleiselag, staten»? spurte hun i en kronikk i fjor. Nylig hadde hun et separat møte med kulturminister Trine Skei Grande, der de var innom Munch.

Det nye Munchmuseet i Bjørvika (Lambda). Foto: Foto: Mina B. Ræge

Bedre dialog

– Det var ellers et møte der vi presenterte våre tanker, og hun fikk høre litt om hvor Oslo står, sier Hansen.

I møtet forklarte Hansen at Oslo ikke ser et så stort behov for å overta statlige penger bare for å «viderebetale tilbake de samme pengene til staten».

– Vi ønsker oss bedre dialog og samarbeid med staten, og de statlige kulturinstitusjonene vi har i Oslo. Det er viktig for oss. Slik vi for eksempel har hatt det med Det Norske Teatret om Rommen scene i Groruddalen, sier Hansen til Dagsavisen.

Noen bekymringer

Det Hansen tror hun og de andre fylkene har felles, er en bekymring for at store statlige midler overføres til regionene uten at det følger administrative ressurser med.

– Det er også en bekymring for at overføringene til kulturoppgavene blir øremerket i noen år, før de forsvinner inn i rammefinansieringen av regionene, og brukes på andre områder enn kultur.

Sist alle fylkene møtte kulturministeren for å drøfte regionreformen, var 21. mai. Da hadde Stortinget nettopp behandlet regjeringens kulturmelding. Stortinget vedtok nye, nasjonale prinsipper for oppgavedeling mellom stat og fylkeskommune på kulturområdet. «Formålet med møtet er å orientere om status i Kulturdepartementets oppfølging av regionreformen», skriver kulturminister Trine Skei Grande i innkallingen til toppmøtet.