Stolt av å gjenskape et kvinnelig filmikon

Kultur

– Det gjør meg ekstra stolt nå at jeg har vært med på å bringe en så sterk kvinne tilbake på lerretet. Jeg håper at hun kan være til inspirasjon av andre, sier Roar Uthaug, på snartur innom Norge og gårsdagens festpremiere på «Tomb Raider» i Oslo før filmen får Hollywood-premiere og så ordinær kinolansering i Norge 16. mars.

Filmen vekker på ny spillikonet Lara Croft til live som filmhelt, men Uthaug har hele tida vært tydelig på at hans «Tomb Raider» skulle være noe annet enn den gjengse superheltfilmen.

– Både i «Fritt vilt» og «Flukt», og med Ane Dahl Torps rolle i «Bølgen», har jeg alltid hatt sterke kvinner som har visst å slå fra seg og si hva de mener om rett og galt. Kvinner som ikke står tilbake for gutta. Det gjør det ekstra gøy når man får muligheten til å jobbe med en av de mest ikoniske kvinneskikkelsene i populærkulturen, sier Uthaug om filmen som viser en helteskikkelse som er like sårbar som hun er sterk.

Filmen kommer i en tid da sterke kvinneroller på film er i søkelyset, og den var så godt som ferdig da Hollywood ble rystet av trakasseringsskandalene sist høst og metoo- og Time’s Up-kampanjene tvang Hollywood til å tenke nytt.

– Da var vi langt ute i prosessen og filmen nesten ferdigklippet, og uten at jeg er så inne i det så har det sikkert påvirket markedsføringen. Men filmen er den samme som den ville vært med eller uten metoo, sier Uthaug, som ikke legger skjul på at han fikk jobben på bakgrunn av den norske blockbusterfilmen «Bølgen».

Vikander

– Dette er et eventyr. Dette var jo guttedrømmen da jeg begynte å lage film, en gang å få lage en film på dette nivået. Det å komme inn på settet og det er hundrevis av folk der og dekorasjonene er enorme, men kommer du nærme så ser du at detaljnivået er fantastisk fordi det er laget for nærbilder, sier Uthaug.

Med «Tomb Raider» har gjenopplivet spilluniverset rundt den hardtslående eventyreren Lara Croft, som Angelina Jolie spilte i to filmer på begynnelsen av 2000-tallet. Uthaugs tolkning, med svenske Alicia Vikander i rollen som Lara, er noe ganske annet.

Filmen handler om hvordan Lara Croft-figuren blir til, om hvordan hun går fra å være et foreldreløst, potensielt steinrikt sykkelbud i London, til å dra på en ekspedisjon til en glemt øy for å finne ut hva som skjedde med faren etter at han dro for å finne graven til en sagnomsust overnaturlig skikkelse. At hun ikke er alene om å jakte på mysteriet, sier seg selv, og opptakene til filmen tok Uthaug, Vikander og teamet til Sør-Afrika og til studioer der mest mulig ble bygget som kulisser. Uthaug er sikker på at hans krav til autentiske bakgrunner kontra dataanimasjon var utslagsgivende for at han fikk muligheten som regissør på et prestisjeprosjekt som dette.

Kjøtt og blod

– Det var holdningen min fra starten av at vi skulle ha en Lara Croft som er sårbar. Hun skal være sterk, men også sårbar og ikke nødvendigvis lykkes med det hun forsøker de første gangene. Det skulle være en reise og en utvikling for Lara-figuren, og jeg tror publikum engasjerer seg lettere i henne om de føler at det hun gjør også er noe de selv kunne gjort, at hun er en person av kjøtt og blod og ikke piksler. Da var det utrolig fint å få med Alicia Vikander, som har et ekstremt stort følelsesmessig register som skuespiller. Selv når det står på som verst av spetakkel så har hun en emosjonell forankring, sier Uthaug, som opplevde studioprdousentene i mektige Warner som svært lydhøre for hans visjon om hvordan en moderne actionfilm kan lages.

– Det var hele min tanke for filmen, at den skulle ha et autentisk og rått preg og at jeg skulle få så mye som mulig rett i kamera, og tilsvarende ha så lite som mulig på green screen og CGI-teknologi, sier han.

– At du fikk denne filmen etter «Bølgen», hva sier det om nivået i Norge?

– Vi holder et veldig høyt nivå i Norge, og det er fra at vi lager såpass varierte filmer at det er plass til både Joachim Trier og Morten Tyldum eller Harald Zwart. At vi også lager de store publikumsfilmene tror jeg er bra både fordi et norsk publikum får sett slike filmer på norsk, og at norsk kulturarv kommer ut bredt til folket. For oss filmskapere vil dette kunne forberede oss på de store oppgavene der ute og bli lagt merke til av de store studioene. Jeg føler at Hollywood er på utkikk etter de store talentene og hva som skjer i Norge, sier han.

TV-serie

Det er ifølge Uthaug selv helt åpent hva han velger som sitt neste prosjekt, men det er fra før kjent at han skal regissere den nye TV-serien «Fury», laget av «Mammon»-skaper Gjermund Stenberg Eriksen.

– Det er spennende å kunne jobbe med historier i et lengre løp enn du kan på film. Og det er kjempespennende hvordan alt som skjer på TV-fronten nå gir andre muligheter og hvordan de kanskje tar over for mellomfilmene som er i ferd med å bli borte. I dag lages det enten smale kunstneriske filmer eller svære blockbustere, men det er lite av de imellom på kino. Det er mange ting som er lettere å få gjennom som TV-serie nå enn som spillefilm, og det er heller ikke alt som lages som skal på kino, føler jeg. Jeg skjønner jo at når folk må skaffe barnevakt og kjøpe popkorn så skal det være en spesiell opplevelse i det å gå på kino. Da skal det være – som jeg forsøker å gi dem – en berg og dalbane-opplevelse, sier Uthaug, som etter neste ukes store premiere i Hollywood i det minste har en plan klar.

– Da skal jeg hjem og slappe av.