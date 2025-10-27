Máret Ánne Saras utstilling i Tate Moderns turbinhall har møtt mye motstand. «Geabbil»-installasjonen er formet som nesen til et reinsdyr.
FOTO: Tate / Larina Fernandes
Kunst
Stjerneløs avstand
LONDON (Dagsavisen) I stedet for stjerneglans ble Máret Ánne Saras utstilling i Londons Tate Modern møtt med slakt i The Guardian. Kritikken kom ikke alene. Finnes det et mønster bak den negative mottagelsen?
Det er langt fra Finnmarksvidda til London: Avstanden er så stor at London-avisen
The Guardians anmelder ga samiske Máret Ánne Saras installasjon i Tate Moderns enormt
store turbinhall én av fem stjerner.
Andre kritikere har fulgt opp. Både
Klassekampen og Morgenbladet anførte tilsvarende innvendinger overfor utstillingen.