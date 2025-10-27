Máret Ánne Saras utstilling i Tate Moderns turbinhall har møtt mye motstand. «Geabbil»-installasjonen er formet som nesen til et reinsdyr.

Stjerneløs avstand

LONDON (Dagsavisen) I stedet for stjerneglans ble Máret Ánne Saras utstilling i Londons Tate Modern møtt med slakt i The Guardian. Kritikken kom ikke alene. Finnes det et mønster bak den negative mottagelsen?

Lars Elton
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er langt fra Finnmarksvidda til London: Avstanden er så stor at London-avisen The Guardians anmelder ga samiske Máret Ánne Saras installasjon i Tate Moderns enormt store turbinhall én av fem stjerner. 

Andre kritikere har fulgt opp. Både Klassekampen og Morgenbladet anførte tilsvarende innvendinger overfor utstillingen.

