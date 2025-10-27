Máret Ánne Saras utstilling i Tate Moderns turbinhall har møtt mye motstand. «Geabbil»-installasjonen er formet som nesen til et reinsdyr. FOTO: Tate / Larina Fernandes

Det er langt fra Finnmarksvidda til London: Avstanden er så stor at London-avisen The Guardians anmelder ga samiske Máret Ánne Saras installasjon i Tate Moderns enormt store turbinhall én av fem stjerner.

Andre kritikere har fulgt opp. Både Klassekampen og Morgenbladet anførte tilsvarende innvendinger overfor utstillingen.