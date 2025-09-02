Stilisert om en døende kultur
Fra trøffeljegere i Piemonte til Gaucho-bønder i Argentina: Den visuelt lekre filmen «Gaucho Gaucho» er nok et dokument fra en utdøende kultur.
17-åringen Guada Gonza er en av få kvinner som utøver Gaucho-yrket fra hesteryggen i Argentina. Her i dokumentarfilmen «Gaucho Gaucho», som fanger en utdøende kultur.
Foto: Selmer Media
Film
Når slutter en dokumentar å være en dokumentar? Når blir en
film så stilisert, utstudert og møysommelig regissert at den mest er å anse som
fiksjon? Og spiller det egentlig noen rolle...? Denne visuelt lekre
tidsmaskinreisen tar oss med til de øde slettene i Salta-regionen i
nordvestlige Argentina. Her lever fortsatt en hard kjerne med Gaucho-cowboyer i
pakt med naturen, som de har gjort i flere hundre år. De kaller seg «Gaucho
Gaucho», eller «ekte cowboyer» .
De amerikanske regissørene Michael Dweck & Gregory
Kershaw tilbragte to år i dette miljøet, og kunne filme i timevis for å i beste
fall fange opp noen minutter med materiale, filmet utsøkt stilsikkert i
svart-hvitt. Regissørene har ikke lagt skjul på at de arrangerer ting nitidig
foran kamera for å forsikre at alt ser maksimalt delikat ut, der personene vi
møter er nøyaktig plassert og lyssatt i miljøene som om de er motiver i en
Diane Arbus-fotobok.
Vi skjønner umiddelbart hvilken type dokumentar dette vil
bli så fort åpningen kommer: stolte hesteryttere fanget opp med
høyhastighetskamera i skumringstimen, mens de rir i sakte film gjennom åpne
ørkensletter akkompagnert av utdrag fra Bizets «Perlefiskerne». Blir ikke mer
operaisk enn det. Denne hyper-stiliserte tilnærmingen er en smakssak, og det er
åpent for diskusjon om den drar oss dypere inn i miljøet eller dytter oss
lengre unna. Prisvinneren «Gaucho Gaucho» er nok en abstrakt stemningsreise i
stil med forgjengeren «Trøffeljegerne fra Piemonte» (2020), som fulgte en
håndfull norditalienske trøffeljegere i maleriske tablåer med vakre høstfarger.