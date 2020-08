Musikalen «West Side Story» skal opp på kino senere i år. Dette er en nyinnspilling av filmen fra 1961, som igjen er basert på scenestykket til Leonard Bernstein, Stephen Sondheim og Arthur Laurents fra 1958.

Regissør Steven Spielberg står bak filmen som etter planen skal ha premiere på kino i USA 18. desmeber.

Filmen er spilt inn i New Yorks gater .

– Byen lånte oss dens skjønnhet og energi og vi lente oss mye på den storslagne, flerkulturelle, mangefasetterte ånden, sier Spielberg til CNN.

I filmen tar han grep for å vise mangfold og speile verden som den er, skriver CNN.

I hans film er det nemlig skrevet inn flere svarte rollefigurer. I filmen fra 1961 var ingen svarte.

Foto fra filmen fra 1961: UA

Blant flere nye rollefigurer som kommer fra Speilberg og Pulitzer-vinner Tony Kushner, finner vi Abe, som ifølge CNN blir en de større rollene i filmen. Det er Broadway-stjernen Curtiss Cook som får jobben.

Da han snakket med avisen The Sun, sa Cook at det å få med en svart hovedperson i miksen var mer representativt for landskapet i New York fra 1950-tallet enn det som ble vist i den originale filmen fra 1961.

– I 1957, i New York City, var det mange svarte mennesker som gikk rundt i byen. Men dessverre, da de laget den opprinnelige versjonen, var det ikke mange svarte mennesker i den, sa Curtiss.



Curtiss Cook. Foto: NTB scanpix

Rita Moreno (88), som vant birolle-Oscar for sin Anita-tolkning, er om bord hos Spielberg – som har valgt Ansel Elgort og Rachel Zegler som det Romeo og Julie-dømte paret Tony og Maria.

