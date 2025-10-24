Sterkt om sorg og savn
Bendik Hofseths nye album har et gripende utgangspunkt. Det er blitt noe av det fineste han har gjort.
Bendik Hofseth har laget en av sine fineste plater, til minne om kona Evalill som døde i fjor
Foto: Gitte Johannessen / NTB
Musikk
Bendik Hofseth
har vært en av landets ledende saksofonister i over 40 år, først i oslogruppa
Celeste, så som etterfølger for Michael Brecker i amerikanske Steps Ahead. Siden har han gitt ut en rekke, ofte helt forskjellige album på
egen hånd. På noen av disse har vi også fått høre ham som sanger.
De siste årene har Hofseth kommet med en ambisiøs
serie med fire plater med trær som tema – «Trunk», «Branches», «Roots» og «Pollen
And Leaves», til slutt samlet i praktboksen «Forest» tidligere i høst. Platene fikk med seg alle
sider av hans interesser, fra jazz til pop, samtidsmusikk og inspirasjon fra
flere kanter av verden.