Saksofonist Hanna Paulsberg overbeviste stort for sju år siden, med albumet «Daughter of The Sun», et av høydepunktene i jazzåret 2018. Saksofonistens kvartett, Hanna Paulsberg Concept, var den gang forsterka med den svenske trompetisten Magnus Broo, her i landet kanskje mest kjent fra svorske Atomic. Siden da har det på ingen måte vært stille fra Paulsberg, vi har hørt henne i ulike prosjekter, blant annet Flukten, som har et par gode album bak seg. Men på albumfronten har det vært stille fra saksofonistens Concept-kvartett, som nå er tilbake med sitt femte album siden debuten «Waltz for Lilli» fra 2012.

Medlemmene har vært de samme siden de møttes på den berømmelige jazzlinja i Trondheim. I tillegg til Paulsberg selv består dette kremlaget av kjente navn fra den norske jazzscenen, vi snakker Hans Hulbækmo (trommer), Oscar Grönberg (piano) og Trygve Waldemar Fiske (bass). Som kollektiv låter de sterkere enn noen gang. Og selv om vi får servert tydelige komposisjoner, signert Paulsberg, preges musikken av en åpen tilnærming der det gis store rom for hver enkelt til å kna låtene i sitt bilde, albumet er spekket med fine detaljer fra de ulike bandmedlemmene.