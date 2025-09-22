Sterkere enn noen gang
Saksofonist Hanna Paulsbergs ypperlige kvartett er tilbake, denne gangen med en av landets fremste vokalister som gjest.
Hanna Paulsberg og Elin Rosseland, med Trygve Waldemar Fiske, Oscar Grönberg og Hans Hulbækmo.
Julia Naglestad
Saksofonist
Hanna Paulsberg overbeviste stort for sju år siden, med albumet «Daughter of
The Sun», et av høydepunktene i jazzåret 2018. Saksofonistens kvartett,
Hanna Paulsberg Concept, var den gang forsterka med den svenske trompetisten
Magnus Broo, her i landet kanskje mest kjent fra svorske Atomic. Siden da har
det på ingen måte vært stille fra Paulsberg, vi har hørt henne i ulike
prosjekter, blant annet Flukten, som har et par gode album bak seg. Men på
albumfronten har det vært stille fra saksofonistens Concept-kvartett, som nå er
tilbake med sitt femte album siden debuten «Waltz for Lilli» fra 2012.
Medlemmene har
vært de samme siden de møttes på den berømmelige jazzlinja i Trondheim. I
tillegg til Paulsberg selv består dette kremlaget av kjente navn fra den norske
jazzscenen, vi snakker Hans Hulbækmo (trommer), Oscar Grönberg (piano) og
Trygve Waldemar Fiske (bass). Som kollektiv låter de sterkere enn noen gang. Og
selv om vi får servert tydelige komposisjoner, signert Paulsberg, preges
musikken av en åpen tilnærming der det gis store rom for hver enkelt til å kna
låtene i sitt bilde, albumet er spekket med fine detaljer fra de ulike
bandmedlemmene.