Sterke anmeldelser og nytt opplag for Ambjørnens siste bok

Ingvar Ambjørnsen har gitt ut sin siste bok – to uker etter sin bortgang. Her fotografert da han ga ut «Farvel til romanen» i 2014. FOTO: Audun Braastad / NTB

Aftenposten kaller boken for «en rad svarte perler», og kaller den «en stram og kraftfull samling med syv noveller som viser Ambjørnsens elegante og lekne språkarbeid og kloke vidd til fulle». Anmelderen mener at «kjærligheten til livet og respekten for naturen og alle de fremmede folka som krysser våre veier» er det som springer en i øyet.

«En fantastisk finale på et enestående forfatterskap», skriver VG og gir terningsekser til «syv novelleperler av edel karakter». Anmelderen takker den avdøde forfatteren for gaven – «en litterær gave så finslipt og gjennomarbeidet at den fortjener å bli lest av riktig mange».

Også Dagbladet gir en sekser under overskriften «En smålåten, tordnende dødsmesse», og mener Ambjørnsen «avsluttet sitt svulmende forfatterskap med et knøttlite mesterverk».

Les om igjen

Annonse

Adresseavisen triller fem på terningen under tittelen «En vakker siste hilsen fra Ingvar», og konstaterer at man må ta seg tid: «Samtlige noveller ble bedre og sterkere ved andre gangs lesing».

«Glimter til i siste runde» skriver NRK og gir terningkast fire, muligens fordi «noen av novellene i denne samlingen fremstår som uferdige og litt kryptiske», som anmelderen skriver. Men tittelnovellen kalles «en tekst fra øverste hylle» – der den beskriver en mann som drar tilbake til hotellet som han og den nå avdøde kona besøkte flere ganger. «Denne siste novellen setter et verdig punktum for Ambjørnsens mangslungne forfatterskap».

«En vemodig finale», lyder det fra Dagsavisen , som noterer seg at Ambjørnsen viser seg fram i en rendyrket, stram og sorgtung versjon – som novellemesteren. Han bretter ut «menneskets ensomhet og skjørhet» i de sju novellene, som beskrives som «skarpe som lut og ømme som kjærtegn».

Det vanker en sekser også fra Nettavisen , som kaller novellesamlingen «en verdig finale på dikterens liv» og trekker fram hvordan Ambjørnsen «tegner sine landskap og sine mennesker med en suveren strek».

Annonse

17.000 i opplag

Forlaget Cappelen Damm hadde i forkant av bokslippet klar 7000 eksemplarer av «Sorgen i St. Peter Ording» for bokhandlene. Men så ble interessen så stor allerede på første salgsdag torsdag at enda et opplag på trykkes: På hele 10.000 eksemplarer.

– Vi er helt overveldet av den nydelige responsen boken har fått hos anmelderne og leserne, og vet at dette ville ha gledet forfatteren. Et opplag på 17.000 for en novellesamling er et uvanlig tall, sier John Erik Riley, forlagets redaksjonssjef for norsk skjønnlitteratur.

Riley mener novellene viser en forfatter som alltid utforsket det menneskelige med dyp innsikt og et skjevt, men varmt blikk.

Annonse

– Dette er en avslutning som setter et verdig punktum for en fremragende litterær karriere, uttaler han.

Ingvar Ambjørnsen døde 19. juli, 69 år gammel. Han bisettes fra Kulturkirken Jakob i Oslo onsdag 6. august.

(©NTB)