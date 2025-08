Sterk avskjed med Ozzy Osbourne

Den svarte kisten var prydet med bokstavene «OZZY» i lilla blomster, kunne man se gjennom bilvinduene i begravelsesbilen – som hadde brassbandet Bostin' Brass marsjerende foran seg mens de spilte.

«Ozzy, Ozzy» ropte forventningsfulle fans da følget nærmet seg, og de kastet blomster på begravelsesbilen da den passerte.

– Jeg vil ikke at begravelsen min skal være trist. Jeg vil at den skal være en tid for å si takk, svarte Ozzy Osbourne i 2011 på spørsmål om hvordan han ville ha sin siste reis, i en spørrespalte han hadde i The Times.

Riktignok la han til at han gjerne skulle ønsket seg noen rampestreker også, som litt banking innenfra kisten. Men hovedbudskapet i «Ask Ozzy»-spalten var ifølge Today at det skulle være mer en feiring enn en sørgmodig affære.

Familien så hilsenene

Familien fulgte i kortesjen i en rekke svarte biler, som startet fra Villa Park – der Ozzys avskjedskonsert foregikk for bare tre og en halv uke siden. De ønsket å se fanhyllesten med egne øyne – der blant annet Black Sabbath-benken og Black Sabbath-broen er fylt tusenvis av rørende hilsener og blomsterbuketter.

Sharon Osbourne hadde på forhånd lovet at gravfølget, som var eskortert av politimotorsykler, ville stoppe der.

Da hun steg ut av bilen, svartkledd og gråtende, la hun en lys lilla rosa på haugen av Ozzy-hyllester. Barna Kelly og Jack gikk på hver side av henne sammen med flere familiemedlemmer. Fansen ropte «Vi elsker deg, Sharon», i en anerkjennelse av hvordan hun hadde stått trofast ved ektemannens side gjennom så mange år.

Fansen ropte og viste djevelhorntegnet, mens Sharon og familien svarte med å vise fredstegnet.

De aktuelle gatene i byen var stengt allerede fra 7-tiden om morgenen onsdag, og tusenvis av fans i alle aldre samlet seg bak sperregjerdene for å se gravfølget passere. Mange var kledd i svart så vel som Sabbath- og Ozzy-plagg.

Hyllest for folket

Selv om Ozzy Osbourne blir bisatt i en privat seremoni i etterkant av kortesjen gjennom Birmingham, var det viktig for folk at det ble en «passende og verdig hyllest i forkant», sa byens ordfører Zafar Iqbal i en uttalelse:

– Vi vet hvor mye det øyeblikket vil bety for hans fans.

Iqbal påpeker også hvor viktig musikkikonet var for byen, som «en av deres sønner». I juni fikk Ozzy Osbourne og de andre tre medlemmene av Black Sabbath den gjeve Freedom of the City-utmerkelsen, som er anerkjenner noen som har gjort noe eksepsjonelt for byen. Den har kun blitt delt ut to ganger tidligere i dette århundret.

Eksperter synes ifølge BBC at begravelsen i omfang minnet mer om avskjeden med en kongelig eller statsleder – og ikke et rockeikon.

En kilde opplyser ifølge tabloidavisa The Sun at det holdes en lukket seremoni i en kirke i Gerrards Cross torsdag.

Tok avskjed med fansen

Ozzy Osbourne døde hjemme på den storslagne eiendommen Welders House i Chalfont St Giles i Buckinghamshire, som Osbourne-familien har eid siden 1993 og som ligger snaut to timers kjøretur unna Birmingham.

Dødsårsaken er ikke gjort kjent, men musikkikonet hadde lenge slitt med Parkinsons sykdom så vel som ulike skader. Under den store avskjedskonserten på Villa Park i Birmingham 5. juli måtte han opptre sittende på en svart trone – som ble hevet opp gjennom scenegulvet.

– La galskapen begynne. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, jeg har ligget nede i seks år. Dere aner ikke hvordan jeg føler. Jeg takker dere fra dypet av mitt hjerte, sa Ozzy ifølge AP.

Kelly Osbourne skrev på Instagram etter «Back To The Beginning»-avskjedskonserten: «Faren min fikk sitt øyeblikk i solen. Han fikk sagt takk og farvel på den vakreste måten».

Tekst dagen før

Likevel later dødsfallet til å ha kommet overraskende på familie og venner.

«Han var sammen med familien og omgitt av kjærlighet», het det i uttalelsen fra Osbourne-familien 22. juli. I dagene etter har det kommet fram at familien tilkalte luftambulanse, som prøvde å berge livet hans.

Sabbath-gitarist Tony Iommi sa til ITV at han fikk en tekstmelding fra Ozzy Osbourne så sent som dagen før han døde.

Barndomsvennen skrev han var «trøtt», noe de andre tre i Black Sabbath hadde merket seg også under prøvene til den store avskjedskonserten «Back To The Beginning» 5. juli på Villa Park.

– Jeg tror han bare holdt ut for å gjøre denne konserten. Etter det hadde han gjort det, sagt farvel til fansen. Det var slutten, sa Iommi.

Enken Sharon Osbourne og barna legger ned blomster på Black Sabbath-benken i Birmingham. Nærmest står Aimee, som i motsetning til søsknene ikke vært noe særlig i rampelyset. Jacob King / PA via AP / NTB

Storfamilie

Ozzy Osbourne og Sharon giftet seg i 1982 og har tre felles barn, Aimee (41), Kelly (40) og Jack (39). Han har også tre barn fra tidligere forhold, og ti barnebarn.

Aimee har i motsetning til søsknene ikke vært noe særlig i rampelyset, og hun holdt seg unna MTV-realityserien om familien. Også Louis, sønnen fra Ozzys første ekteskap, var med i kortesjen.

Den svarte kisten var prydet med bokstavene «OZZY» i lilla blomster, Jacob King / PA via AP / NTB

Kelly Osbourne har delt en film på Instagram fra backstage på «Back To The Beginning»-festivalen, der Slipknot-kjæresten fridde til henne – foran pappa Ozzy, som hun kalte «sin beste venn». Hun har også delt bilder av sønnen Sidney sammen med sin berømte bestefar.

– Jeg ville likt å bli husket for arbeidet jeg gjorde med Black Sabbath. Jeg er så stolt av musikken. Men for å være ærlig, er bare det å bli husket en prestasjon for meg, sa Ozzy Osbourne til The Guardian in 2018 og minnet om de enkle kårene han kom fra.

Fans hadde med seg blomster og også en liten statue til prosesjonen til rockeikonet Ozzy Osbourne i Birmingham onsdag. Alberto Pezzali / AP / NTB

Selvbiografi kommer

En selvbiografi av heavy rock-legenden Ozzy Osbourne vil utkomme posthumt 7. oktober under tittelen «Last Rites». I boken reflekterer han over de siste årenes store helseutfordringer, etter at han 69 år gammel måtte avbryte avskjedsturneen da han fikk en infeksjon i en finger.

Få uker senere var han alvorlig syk og måtte trekke seg fra det meste, «på vei ned i helvete», som det heter i boken. Som også fanger opp hans glede over å kunne delta på Black Sabbaths store avskjedskonsert 5. juli, som innbrakte over 2 milliarder kroner til veldedige formål, og den sterke avskjeden han tok med Lemmy Kilmister.

I etterkant er kona Sharon Osbourne bedt om å skrive et forord.

(©NTB)

Bostin' Brass marsjerte foran kortesjen og spilte Sabbath-hits. Jacob King / PA via AP / NTB

Black Sabbath Bench og Bridge onsdag. Her stoppet gravfølget så Sharon Osbourne og barna kunne se hyllesten, og legge ned sine egne roser. Joe Giddens / PA via AP / NTB