Stein Torleif Bjella på Øya: En alvorsfylt opptreden for Palestina

Et fortrinn med Amfiet på Øya når sola steiker som verst er det svale feltet i skyggen rett foran scenekanten. Dette fører til at det er trangt befolket akkurat der når Stein Torleif Bjella spiller opp. Vi skal heller ikke se bort fra at det er mange som gjerne vil være tett på begivenhetene når Bjella står på scenen igjen. Han begynner i kjent stil med «Romantikken gjer meg sjuk». Selv om sangene har et dystert grunnlag kommer de ofte med en befriende humor som gjør konsertene godt. Men denne gangen er det annerledes:

Et palestinaflagg vaier sørgmodig i den lette vinden bak gruppa. Bjella tar en liten pause fra musikken, snakker om kirkeklokkene som ringte for Gaza, protestene mot Øyafestivalen, oljefondet og stemningsskiftet vi har sett de siste ukene. Så spiller han «Heidersmenn». Litt senere i konserten leser han opp noen ferske dagboksnotater med fortvilte tanker rundt de sørgelige tilstandene. «Naboen trenger hjelp. Eg seier ja» konkluderer han. Så kommer «Undergang». Stemningen er relaterbar, selv om sangen er laget med andre ting i tankene.