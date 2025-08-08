Musikk
Stein Torleif Bjella på Øya: En alvorsfylt opptreden for Palestina
For fjerde gang ble Stein Torleif Bjella et av høydepunktene på Øyafestivalen. I år med mer alvor enn før.
Stein Torleif Bjella med band og palestinaflagg på Øyafestivalen 2025
Sofie Martesdatter Granberg
Et fortrinn med Amfiet på Øya når sola steiker som verst er det svale feltet i skyggen rett foran scenekanten. Dette
fører til at det er trangt befolket akkurat der når Stein Torleif Bjella spiller opp. Vi skal heller ikke se bort fra at det er mange som gjerne vil være tett på begivenhetene når Bjella står på scenen igjen. Han
begynner i kjent stil med «Romantikken gjer meg sjuk». Selv om sangene har
et dystert grunnlag kommer de ofte med en befriende humor som gjør konsertene
godt. Men denne gangen er det annerledes:
Et palestinaflagg vaier
sørgmodig i den lette vinden bak gruppa. Bjella tar en liten pause fra musikken,
snakker om kirkeklokkene som ringte for Gaza, protestene mot Øyafestivalen,
oljefondet og stemningsskiftet vi har sett de siste ukene. Så spiller han «Heidersmenn».
Litt senere i konserten leser han opp noen ferske dagboksnotater med fortvilte
tanker rundt de sørgelige tilstandene. «Naboen trenger hjelp. Eg seier ja» konkluderer
han. Så kommer «Undergang». Stemningen er relaterbar, selv om sangen er laget med
andre ting i tankene.