– Ingenting har preget nyhetsbildet i år mer enn koronapandemien. Da vi så gjennom det store kildematerialet, var korona og spesielt koronaen i bestemt form noe av det som preget tekstene aller mest, sier direktør Åse Wetås i Språkrådet til NRK.

De andre ordene på listen er: «holde meteren», «statsforvalter», «lyshare», «nødlandslaget», «flate ut kurven», «melaninrik», «sprite», «kronerulling» og «kohort».

Språkviter Helene Uri hadde håpet på et mer positivt vinnerord, men er enig i at «koronaen» representerer året vi har vært igjennom.

– Det er en klok og forståelig begrunnelse, men kanskje jeg kveler et bitte lite gjesp, sier hun til NRK.

Hvor mye et ord er brukt i skriftlige medier er blant de viktigste kriteriene for å bli årets nyord, ifølge Språkrådet.

– Vi må huske at året har vært preget av et stort alvor, og valget av toppord speiler at vi har gått inn i en annerledes tid, sier Wetås i en pressemelding.

