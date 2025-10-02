Spøk og alvor på et høyt plan

Jonis Josef er en av de beste aktørene i den yngre generasjonen av norske komikere. Han har utmerket seg i en rekke TV-programmer, inkludert ungdomsserien «Kongen av Gulset» som også er både tillatt og varmt anbefalt for voksne. Fiksjon, men sannsynligvis sterkt basert på egne erfaringer. Likevel er han ikke i en kjendisklasse som medfører at alle vet alt om bakgrunnen hans. «Kaktus» er fortellingen om livet så langt, sannsynligvis ganske sannferdig satt på spissen, slik at spøk og alvor går opp i en høyere enhet. Ganske høyt, faktisk.

Jonis Josef fra Gulset



Jonis Josef kommer fra den nevnte bydelen Gulset i Skien, med foreldre fra Somalia. Han har møtt de kulturelle og sosiale utfordringene dette medfører, vokste opp under sparsommelige forhold, men tydeligvis i en sterk familie. Han hadde lenge ambisjoner om å bli skikkelig rik, til han forsto mer om hvor vanskelig det er å være milliardær her i landet.