Spinnvill tigerdokumentar tar av på Internett

Dokumentarserien «Tiger King: Drap, Kaos og Galskap» har på kort tid blitt et internettfenomen. Den spinnville Netflix-dokumentaren følger konfliktene mellom eierne av eksotiske kattedyr i USA.

Seriens midtpunkt, Joseph Maldonado-Passage, kaller seg selv Joe Exotic. I mange år drev han en privat dyrehage med løver og tigre i Oklahoma. 22.januar i år ble han dømt til 22 år i fengsel, blant annet for å ha bestilt et drap på erkefienden Carole Baskin, innehaveren av reservatet Big Cat Rescue, samt drap og mislighold av tigere og kattedyr. Drapshandlingen ble ikke gjennomført.

I løpet av de syv episodene blir seerne presentert for en rekke lovbrudd, blant annet brannstiftelser, narkotamisbruk og mishandling av eksotiske kattedyr og primater. Rollegalleriet i serien kan best beskrives som eksentrisk. Kombinasjonen av konspirasjoner, sex og narkotikamisbruk og alles kamp mot alle har ført til at dokumentaren fort har blitt en favoritt på internett.

«Tiger King» + Korona = Sant

Facebook, Twitter og andre nettsider florerer nå med humorbilder fra «Tiger King». Det varierer fra støtteerklæringer til Joseph Maldonado-Passage til konspirasjoner knyttet til Carole Baskin. På ett punkt er det derimot enighet blant seriens tilhengere: «Tiger King» får tankene bort fra koronaviruset.

Me: I can’t stop thinking about, talking about, or reading about the coronavirus



Netflix: let me introduce you to Joe Exotic and Carole Baskin. #TigerKing pic.twitter.com/1Oamnc2vMF — Mary (@maryyyyrosee) March 23, 2020

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

quarantining with your roommate day 1 vs day 14 pic.twitter.com/DyqPsu0yhf — schnitt talk (@schnitt_talk) March 25, 2020

Serien har heller ikke gått upaktet hen hos nordmenn:

Trusler. Løgn. Polygami. Løver og tigere. Svindel. Forsvinningssaker. Skeive rednecks. Narsissisme. Meth og countrymusikk. Tiger King på Netflix har absolutt ALT. Beste serie siden streaming ble oppfunnet. pic.twitter.com/RPix8GxoAU — Christer Torjussen (@torjussen) March 23, 2020

Youtube-stjerne

I løpet av serien kommer det frem at Joseph Maldonado-Passage har et sterkt ønske om å bli kjent, koste hva det koste vil. Etter at serien hadde sin premiere på Netflix har den nå domfelte tiger-eieren fått millioner av visninger på videoene sine, hvor han blant annet har opptrådt som country-artist.

Nå har Joseph Maldonado-Passage saksøkt amerikanske myndigheter og Moldanado-Passage sin tidligere samarbeidspartner for 94 millioner dollar som følge av domfellelsen, tap av eiendom og arbeidstid, det melder People.

Det er usikkert hvor lenge Joseph Moldanado-Passage beholder sin stjernestatus, men en rekke amerikanske kjendiser har erklært seg som tilhengere av Netflix-dokumentaren. Blant disse er realitystjernen Kim Kardashian West, som har over 64 millioner følgere på Twitter.

Has anyone seen Tiger King on Netflix?!?! It is crazy!!!! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 22, 2020

I koronakarantene? Her er Netflix-seriene du kan se nå