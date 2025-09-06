Spiller som en drøm
Pianisten Liv Andrea Hauge har fått rosende omtale i denne spalten med fire forskjellige grupper de fire siste årene. Nå skal det skje igjen.
Liv Andrea Hauge (til høyre) og hennes trio, med Georgia Wartel Collins og August Glännestrand.
Guro Sommer
Musikk
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
Liv Andrea Hauge har vært en av de mest profilerte musikerne
i yngre norsk jazz de siste årene. Først oppdaget i prisbelønte Kongle Trio,
etterpå også med i Ladybird Orchestra, for ikke å snakke om hennes store
Ensemble, med bestillingverket «Hva nå Ekko» på konserter og plate. Den nye
albumet er hennes tredje med egen trio, med Georgia Wartel Collins (bass)
og August Glännestrand (trommer). Aktiviteten er så høy at den kan føre til forviklinger - noe som førte til at vi ikke fikk omtalt fjorårets fine album «Veksthuset» med
Vinterhagen, et annen pianotrio der hun komponerer mesteparten av musikken.