Spiller som en drøm

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Liv Andrea Hauge har vært en av de mest profilerte musikerne i yngre norsk jazz de siste årene. Først oppdaget i prisbelønte Kongle Trio, etterpå også med i Ladybird Orchestra, for ikke å snakke om hennes store Ensemble, med bestillingverket «Hva nå Ekko» på konserter og plate. Den nye albumet er hennes tredje med egen trio, med Georgia Wartel Collins (bass) og August Glännestrand (trommer). Aktiviteten er så høy at den kan føre til forviklinger - noe som førte til at vi ikke fikk omtalt fjorårets fine album «Veksthuset» med Vinterhagen, et annen pianotrio der hun komponerer mesteparten av musikken.