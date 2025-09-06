Spiller som en drøm

Pianisten Liv Andrea Hauge har fått rosende omtale i denne spalten med fire forskjellige grupper de fire siste årene. Nå skal det skje igjen. 

Liv Andrea Hauge (til høyre) og hennes trio, med Georgia Wartel Collins og August Glännestrand.
Liv Andrea Hauge (til høyre) og hennes trio, med Georgia Wartel Collins og August Glännestrand.

Musikk

Publisert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

 

Liv Andrea Hauge har vært en av de mest profilerte musikerne i yngre norsk jazz de siste årene. Først oppdaget i prisbelønte Kongle Trio, etterpå også med i Ladybird Orchestra, for ikke å snakke om hennes store Ensemble, med bestillingverket «Hva nå Ekko» på konserter og plate. Den nye albumet er hennes tredje med egen trio, med Georgia Wartel Collins (bass) og August Glännestrand (trommer). Aktiviteten er så høy at den kan føre til forviklinger -  noe som førte til at vi ikke fikk omtalt fjorårets fine album «Veksthuset» med Vinterhagen, et annen pianotrio der hun komponerer mesteparten av musikken.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

jazz nye takter musikk kultur liv andrea hauge
Powered by Labrador CMS