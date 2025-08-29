Spiller i Royal Albert Hall: – Umesamisk er kongelig
Katarina Barruk kjemper for det umesamiske språket. Nå er hun klar for Proms i selveste Royal Albert Hall.
Nylig spilte Katarina Barruk på Oslo Mela i hjembyen. Søndag inntar hun London og BBC Proms i Royal Albert Hall.
Foto: Mode Steinkjer
Kultur
Det umesamiske språket har kommet langt siden det ble
klassifisert som døende av Unesco ved årtusenskiftet. Søndag inntar
Oslo-artisten Katarina Barruk (31) Royal Albert Hall under festivalfenomenet
BBC Proms.
– Det er ganske kult at umesamisk vil høres på en av
verdens største scener. Da jeg var liten, kunne du ikke høre musikk på språket
mitt. Så det har vært en lang reise, konstaterer hun.