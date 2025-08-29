Spiller i Royal Albert Hall: – Umesamisk er kongelig

Katarina Barruk kjemper for det umesamiske språket. Nå er hun klar for Proms i selveste Royal Albert Hall.

Nylig spilte Katarina Barruk på Oslo Mela i hjembyen. Søndag inntar hun London og BBC Proms i Royal Albert Hall.

Emil L. Mohr
Publisert Sist oppdatert

Det umesamiske språket har kommet langt siden det ble klassifisert som døende av Unesco ved årtusenskiftet. Søndag inntar Oslo-artisten Katarina Barruk (31) Royal Albert Hall under festivalfenomenet BBC Proms.

– Det er ganske kult at umesamisk vil høres på en av verdens største scener. Da jeg var liten, kunne du ikke høre musikk på språket mitt. Så det har vært en lang reise, konstaterer hun.

