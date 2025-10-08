Torsdag klokken 13 skjer dette igjen: Mats Malm, den faste sekretæren i Svenska Akademien, vil kunngjøre årets nobelpris i litteratur i Börshuset i Stockholm, der akademiet holder til. Jessica Gow / TT / NTB

Å forutsi vinneren av Nobelprisen i litteratur er vanskelig, da Svenska Akademien sjelden velger den mest åpenbare kandidaten. Til tross for spekulasjoner og odds, er det ofte en outsider som stikker av med prisen, som i fjor da sørkoreanske Han Kang vant.

En vanlig øvelse foran kunngjøringen, som skjer fra Svenska Akademiens høyborg i Börshuset i Stockholm, er å se på oddsen hos bookmakerne. Men et par dager i forkant var det fortsatt ikke én enkelt favoritt som utpekte seg.

Hos flere bookmakere lå kinesiske Can Xue og Laszlo Krasznahorkai fra Ungarn som sterke kandidater, mens den evige gjengangeren Haruki Murakami fra Japan og rumenske Mircea Cărtărescu også figurerer på mer generelle lister.

Australske Gerald Murnane er et hett navn hos særlig Bettson, i likhet med en annen evig gjenganger på listene, Anne Carson fra Canada. Også Cristina Rivera Garza fra Mexico og indiske Amitav Ghosh ligger høyt oppe.

Outsider vant i fjor

Emily Temple, forfatter og redaktør for det amerikanske nettstedet Literary Hub , har tatt et blikk på årets forfatterfavoritter.

Hun påpeker at Murnane har vært blant topp tre-favorittene de siste to årene, og Murnane ligger også i 2025 høyt oppe i likhet med Krasznahorkai, og at Murakami «som vanlig» er blant favorittene, mens Can Xue har falt.

Lithub-redaktøren minner om at fjorårets Nobel-vinner, sørkoreanske Han Kang, var en skikkelig outsider – med odds i innspurten på 33 mot 1. (til sammenligning har Carl Frode Tiller og Karl Ove Knausgård odds på mellom 20 og 22 mot 1 ifølge Nicerbets ).

Aldri den alle tror

Det kan stemme med en av dogmene til kulturskribenten Mathilde Montpetit, som ifølge svenske Omni har klart å sirkle inn vinneren tre år på rad. Hun skriver på nettstedet The Berliner at det finnes fire regler for å spå hvem som vinner Nobelprisen i litteratur:

For det første: Prisen pleier siden 2018 å veksle mellom menn og kvinner. Vinneren vil ikke være en politisk kontroversiell person, så ingen arabisk/hebraisk/russisk/ukrainsk forfatter på noen år. Prisen flyttes ofte rundt geografisk og språklig fra år til år, og de «hater å gi den til amerikanere».

Sist og viktigst: Svenska Akademien vil aldri gi prisen til den som alle tror vil få den, hevder Montpetit, som mener det var skjebnen til Philip Roth, Vladimir Nabokov og Arthur Miller – og i vår tid Murakami, Karl Ove Knausgård og Margaret Atwood.

Derfor tror ikke Montpetit at Gerald Murnane vil få årets pris. Hun satser i stedet på indiske Amitav Ghosh, som i så fall vil være første indiske forfatter til å få på prisen på over 100 år.

Rolig Murnane

– Det er ti år siden folk begynte å snakke om meg som mulig vinner av Nobelprisen. Det er mulig, det er alt jeg kan si. Jeg er tilfreds med ting som de er. Og skulle jeg aldri vinne prisen, vil jeg være tilfreds med at jeg har vært den eneste australske forfatteren – og dem er det mange av – som trekkes fram hvert eneste år. Det er jeg stolt av, sa Murnane i fjor høst til Daily Motion.

Kanskje kan det gå hans vei til slutt: Vår egen Jon Fosse var ifølge Samlaget med i avisspekulasjonene i ti års tid, han også – før det gikk hele veien i 2023.

«Satt forrest»

– Jeg kan se for meg at prisen går til en europeisk mann – noe Akademien kan gjøre med god samvittighet siden de valgte en ikke-europeisk kvinne i fjor, sier kulturanmelder Lina Kalmteg i Sveriges Radio til AFP.

Ekspertene som det franske nyhetsbyrået har konsultert, trekker fram den sveitsiske postmodernisten Christian Kracht som et godt tips, sammen med Gerald Murnane og australske Alexis Wright. Kracht beskrives som «en favoritt i litteraturkretser» av Björn Wiman, kulturredaktør i den svenske avisen Dagens Nyheter.

– På årets bokmesse i Göteborg satt mange medlemmer av Svenska Akademien på forreste rad på hans arrangement. Det er vanligvis et sikkert tegn, sier Wiman og hevder det samme skjedde da Elfriede Jelinek vant prisen tilbake i 2004.

Forfatter

– Jeg synes at Don DeLillo burde komme på tale. Og Scholastique Mukasonga – jeg tror hun kommer til å få den en dag. Kanskje Salman Rushdie også, sier Chigozie Obioma, den nigerianskfødte, amerikanskbosatte suksessforfatteren, til TT.

Mulige kandidater til Nobelprisen i litteratur Her er noen av de «vanlige mistenkte», forfatternavn som stadig nevnes i forbindelse med Nobelprisen i litteratur. * Can Xue (f. 1953), kinesisk forfatter, heter egentlig Deng Xiaohua, debuterte i 1985, hennes skrivestil blir kalt «gotisk magi». Ikke oversatt til norsk. * Haruki Murakami (f. 1949), japansk forfatter, kjent for blant annet «Norwegian Wood», «Kafka på stranden» og «1Q84». * Amitav Ghosh (f. 1956), indisk forfatter, skriver historiske romaner på engelsk, titler som «Calcutta-kromosomet», «Glasslottet», «Tidevannslandet» og «Et hav av valmuer,» er blant dem som er oversatt til norsk. * Gerald Murnane (f. 1939), australsk forfatter som har skrevet romaner, noveller, essay og dikt. Kanskje mest kjent for sin roman «The Plains» fra 1982. Han er av New York Times beskrevet som «den største levende engelskspråklige forfatteren de fleste aldri har hørt om». * Laszlo Krasznahorkai (f. 1954), ungarsk romanforfatter og manusforfatter kjent for vanskelige og krevende romaner, ofte stemplet som postmoderne, med dystopiske og melankolske temaer. Vinner av den internasjonale Bookerprisen i 2015. Forlag: Cappelen. * Alexis Wright (f. 1950) australsk forfatter med bakgrunn fra den australske urbefolkningen, aboriginene. Hennes mest kjente roman er «Carpentaria» fra 2006. For den fikk hun Australias viktigste litteraturpris, the Miles Franklin Award, i 2007. * Anne Carson (f. 1950), canadisk forfatter som regnes blant Nord-Amerikas fremste samtidspoeter. Kjent for blant annet «Rød selvbiografi» fra 1998. * Margaret Atwood (f.), canadisk forfatter, litteraturkritiker, essayist og miljøaktivist. Atwood er kanskje best kjent for verket «Tjenerinnens beretning» fra 1985, som det er laget en HBO-serie av. I 2019 utga Atwood oppfølgeren «Gileads døtre». * Christian Kracht (f. 1966), sveitsisk forfatter med romaner som «Imperium», «Jeg blir her i solskinn og i skygge», «De døde», «Eurotrash» og årets «Air». * Joyce Carol Oates (f. 1938), amerikansk forfatter som har gitt ut 58 romaner. Hun er blant annet kjent for romanen «Blond» fra 1999. * Mircea Cartarescu (f. 1956), rumensk forfatter som slo gjennom som lyriker, med utgivelser som «Solenoid», en kontrafaktisk roman som utforsker en alternativ virkelighet. * César Aira (f. 1949), argentinsk forfatter kjent for sine lekne, originale og avantgardistiske fortellinger. Oppnådde internasjonal berømmelse i 1993 med romanen «Cómo me hice monja», som kom ut på norsk i 2011 under tittelen «Hvordan jeg ble nonne». Har utgitt mer enn nitti bøker i sin karriere. * Thomas Pynchon (f. 1937), myteomspunnet amerikansk forfatter berømt for å ha sluppet unna publisitet i nærmest hele sitt virke som forfatter. Regnes som en skarp og vittig kjenner av amerikansk kultur i utgivelser som «V.» (1963), «The Crying of Lot 49» (1966) og «Gravity's Rainbow» (1973). * Don DeLillo (f. 1936), amerikansk forfatter, kjent for titler som «Hvit støy» (1985), «Underverden» (1999), og som også har skrevet flere skuespill. * Scholastique Mukosanga (f. 1956), fransk-rwandisk forfatter, hennes 2008-roman «Den barbeinte kvinnen» utkom på norsk i fjor. * Cristina Rivera Garza (f. 1964), forfatter fra Mexico, som vant Pulitzerpris i fjor for «Liliana’s Invincible Summer: A Sister’s Search for Justice», som skildrer 1990-drapet på hennes søster. Samme år utkom novellesamlingen «Ikke med meg» på norsk.

Pelle Andersson, forfatter, litteraturkritiker og også forlagssjef i svenske Ordfront, har tro på Joyce Carol Oates, om de 18 medlemmene av Svenska Akademien vil gjøre slik det hevdes de ikke gjør, og se mot en mer kjent kandidat:

– Hun har stått på listene kjempelenge og skulle kunne gjøre prisen aktuell for et bredt publikum igjen.

Rev i seilene

Siden Nobelprisen i litteratur ble innstiftet i 1901 har den vært dominert av mannlige, vestlige forfattere. Bare 17 kvinner er blant de tidligere vinnerne , en av dem for øvrig Sigrid Undset (1928). Svært få prisvinnere har skrevet på språk fra Asia eller Midtøsten, og ingen afrikanske språk er representert, ifølge AFP.

Selv om alle kan sende inn forslag, er hvem som står på lang- og kortlistene til Akademien, hemmelig i 50 år.

Etter #MeToo-skandalen som rystet Svenska Akademien i 2018, ble mer enn halvparten av de 18 medlemmene, som utnevnes for livstid, byttet ut. Da lovet man å gjøre prisen bredere, både geografisk og språklig, og det førte også til en foreløpig bedre kjønnsbalanse.

Fakta: Nobelprisen i litteratur

* Prisvinneren for 2025 kunngjøres torsdag 9. oktober klokken 13.

* Deles ut av Nobelstiftelsen, mens det er Svenska Akademien, et språklig-litterært vitenskapelig akademi med 18 medlemmer, som bestemmer hvem som får prisen på 11 millioner svenske kroner.

* Rundt 300 forslag er kokt ned til en kandidatliste på 20 navn i april, som i løpet av sommeren er nede i en kortliste på 5 navn. Listene er hemmelige i 50 år. Vinneren må få minst halvparten av stemmene.

* I fjor gikk prisen til sørkoreanske Han Kang for «hennes intensive poetiske prosa, som konfronterer historiens traumer og blottlegger menneskets sårbarhet».

Fordi Han Kang fra Sør-Korea vant Nobelprisen i litteratur i fjor, tror mange at årets vinner kan bli en mann igjen. Her mottar hun prisen av kong Carl Gustaf. Henrik Montgomery/ TT /AP/ NTB

Den sveitsiske forfatteren Christian Kracht, i Norge utgitt av Pelikanen, sies å være en favoritt i svenske litteraturkretser. Christine Olsson / TT / NTB

Indiske Amitav Ghosh spås av en litteraturekspert som hevder det nærmest er umulig å spå hvem Svenska Akademien velger. Alastair Grant / AP / NTB